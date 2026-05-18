Kako punjač za telefon može da ZAPALI CEO STAN?! StravičanPOŽAR progutao je stan na Novom Beogradu usred noći, evo šta NIKAKO ne smete da radite

Punjači za mobilne telefone izgledaju bezazleno, ali u malom kućištu kriju visoku tehnologiju koja transformiše struju sa visokog napona mreže na nizak napon potreban telefonu.

Kada proces zakaže, ta energija se pretvara u ekstremnu toplotu. Evo detaljnog objašnjenja kako dolazi punjač za telefon može da izazove požara, kakvi punjači su rizični i kako da se maksimalno zaštitite.

Podsetimo, u soliteru u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu došlo do požara u kome je izgoreo ceo stan, oštećeno je nekoliko okolo, kao i hodnici zgrade. Prema prvim sumnjama, požar je izazvao neispravan punjač za mobilni telefon.

Kako punjač tačno izaziva požar

Do požara najčešće dolazi kroz tri glavna scenarija:

Električni luk (Kratak spoj): Ako se unutrašnje žice u kablu ili samom adapteru oštete i dodirnu, struja "preskače" sa jedne žice na drugu. To stvara varnicu izuzetno visoke temperature (električni luk) koja u sekundi može zapaliti plastično kućište ili okolni nameštaj.

Termičko pregrevanje (Thermal Runaway): Loše komponente ili preopterećenje uzrokuju da punjač proizvodi više toplote nego što kućište može da emituje u prostor. Kada temperatura pređe kritičnu tačku, plastika se topi, a unutrašnji delovi počinju da gore.

Proboj visokog napona: Ako otkaže izolacija između primarnog (visoki napon) i sekundarnog kola (nizak napon), struja visokog napona može proći direktno u mobilni telefon. To dovodi do eksplozije litijum-jonske baterije telefona, što je eksplozivan požar koji se teško gasi.

Kakav to punjač može da bude problematičan

Nisu svi punjači podjednako opasni. Najveći rizik predstavljaju sledeće kategorije:

1. Jeftine kopije i "no-name" punjači

To su punjači od par stotina dinara kupljeni na pjacama, kineskim prodavnicama ili neproverenim onlajn sajtovima. Da bi postigli nisku cenu, proizvođači:

Izostavljaju osigurače i zaštitna kola protiv pregrevanja i prenapona.

Koriste najjeftiniju plastiku koja nije otporna na plamen (ekstremno brzo se pali i gori).

Smanjuju razmak između delova pod visokim i niskim naponom na štampanoj ploči.

2. Fizički oštećeni punjači i kablovi

Kablovi koji su se ogulili blizu konektora pa se vide žice.

Naprsla kućišta adaptera (voda, vlaga ili prašina mogu ući unutra i izazvati kratak spoj).

Iskrivljeni pinovi (utikači) koji labavo stoje u utičnici, što stvara stalno varničenje.

3. Punjači koji "ne odgovaraju" telefonu

Korišćenje ultra-brzih punjača jake snage koji potiču od nepoznatih brendova na telefonima koji to ne podržavaju. Ako komunikacija između čipa u punjaču i čipa u telefonu zakaže, punjač može "gurnuti" previše struje u telefon.

Na šta tačno obratiti pažnju - pravila bezbednosti

Kupovina i sertifikati

Kupujte samo originalne ili brendirane zamenske punjače u proverenim radnjama.

Tražite oznake sertifikata: Na punjaču mora biti utisnuta oznaka CE (Evropska usaglašenost), ali pazite na kinesku kopiju te oznake (kod originalne CE oznake slova C i E su razmaknutija, a srednja crta na slovu E je kraća). Takođe, potražite znak "kućice" (samo za unutrašnju upotrebu) i simbol duple izolacije (kvadrat unutar kvadrata).

Navike pri punjenju - Ključno!

Nikada ne punite telefon na krevetu, jastuku ili fotelji. Tkanine su izolatori; toplota iz telefona i punjača nema gde da ode, dolazi do pregrevanja, a tkanina je ujedno i savršen energent za požar. Punite telefon isključivo na tvrdim, nezapaljivim površinama (sto, pod, komoda).

Ne ostavljajte punjač u utičnici nakon što isključite telefon. Punjač u "praznom hodu" i dalje troši minimalnu struju i nalazi se pod naponom. Ako je unutrašnjost loša, može se zapaliti iako telefon nije na njemu.

Izbegavajte punjenje preko noći dok spavate. Ako dođe do kvara, nećete osetiti miris paljevine na vreme.

Prepoznavanje znakova upozorenja

Odmah bacite punjač ako primetite bilo šta od sledećeg:

Punjač je vreo na dodir (normalno je da bude mlak, ali ne toliko vreo da ne možete da ga držite u ruci).

Čuje se zujanje, pištanje ili pucketanje iz adaptera dok radi.

Oseća se specifičan miris zagrejane plastike ili ozona.

Telefon "brljavi" (ekran sam skače ili koči) dok je na punjaču – to je znak da punjač šalje "prljavu" i nestabilnu struju.

Utikač labavo stoji u utičnici zida ili produžnog kabla.

Autor: Iva Besarabić