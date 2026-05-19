Proglašen mrtvim, pa pronađen živ u pogrebnom preduzeću: Šokirano osoblje shvatilo da čovek i dalje diše

Alvesovo telo prebačeno je u pogrebno preduzeće gde je osoblje sprovelo standardne procedure nakon smrti i počelo da ga priprema za poslednji ispraćaj. Osoblje je ubrzo otkrilo da Alves zapravo i dalje pokazuje znake života, nakon čega su očajnički pokušali da ga reanimiraju.

Žaklin Brođato tehnički nadzornik medicinske nege u pogrebnom preduzeću, izjavila je:

„Naše pogrebno osoblje je izvršilo prenos tela kao standardnu proceduru."

„Kada su stigli u laboratoriju i stavili ga na sto, primetili su neobične pokrete u predelu stomaka i nisu bili sigurni da li je u pitanju disanje. U prvom trenutku, kada smo shvatili da postoje vitalni znaci, jedina misao nam je bila da ga spasimo."

„Zato sam pružila prvu pomoć, pokušavajući da mu oslobodim disajne puteve dok ne stigne hitna pomoć."

„Sve se odigralo veoma brzo - kada su stigli, lekar je odmah počeo sa sedacijom i intubacijom kako bi mogao da bude prevezen u zdravstvenu ustanovu.“

Alves je hitno prevezen u bolnicu u Prezidente Prudenteu (Presidente Prudente), u Brazilu, gde se i dalje nalazi od juče. Član porodice je rekao: „Moja tetka je otišla kući da pripremi papirologiju i odeću koju je moj deda trebalo da nosi na bdenju."

„Kada su stigli tamo, mojoj tetki i rođaku je kašnjenje delovalo čudno."

„Tada je mom rođaku rečeno da je odveden u pogrebno preduzeće radi pripreme tela, a kada su stigli tamo, u pogrebnom preduzeću su primetili vitalne znake – disao je i pomerao se.“

Policija je obaveštena i slučaj je registrovala kao „nepružanje pomoći“, dok ime lekara koji je proglasio Alvesa mrtvim nisu objavili.

Alves, koji živi u Emilianopolisu (Emilianópolis), i dalje je intubiran na odeljenju intenzivne nege u teškom, ali stabilnom stanju.

Advokat njegove porodice, Karlos Alberto Karneiro (Carlos Alberto Carneiro), rekao je: „Prema rečima lekara iz bolnice u kojoj se gospodin Žurasi (Juraci) trenutno leči, ova situacija je možda pogoršala njegovo stanje zbog njegovih godina i vremena koje je proveo bez odgovarajuće nege i lečenja.“

Prvobitna bolnica u Prezidente Bernardesu (Presidente Bernardes) saopštila je da će pokrenuti internu istragu o incidentu i da je „na raspolaganju za sva neophodna pojašnjenja“.

Ovo se dogodilo u isto vreme kada je jedan stariji pilot pronađen živ više od 24 sata nakon užasne nesreće

Za Altevir Edšona, starog 72 godine, strahovalo se da je mrtav nakon što je njegov mali avion pao sa neba iznad guste šume u blizini Belema (Belém), u severnom Brazilu.

Lešinar se sudario sa jednom od elisa Altevirovog jedmotornog aviona, što je dovelo do toga da se letelica strmoglavi na zemlju. Pilota nigde nije bilo nakon što je olupina aviona pronađena, pa su nadležni pokrenuli besomučnu potragu.

Kasnije je pronađen na više od tri milje udaljenosti, dok su iz Brazilskih vazduhoplovnih snaga saopštili da se nesreća istražuje.

Autor: A.A.