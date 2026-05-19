JEZIVA SCENA ISPRED KAFIĆA! Momak kleknuo pred devojkom, izvadio prsten i zaprosio je pred svima: Kad je rekla 'ne' usledio je HOROR (VIDEO)

Prosidbe često važe za jedan od najemotivnijih trenutaka u životu dvoje ljudi, posebno kada se dogode na javnom mestu pred prijateljima i slučajnim prolaznicima.

Ipak, upravo takvi trenuci, kada su emocije na vrhuncu i kada se očekuje samo jedan ishod, ponekad mogu da otkriju i drugu, mnogo mračniju ljudsku stranu.

Jedan takav događaj zabeležen je u prepunoj bašti restoranu u Tumbesu, u Peruu, kada je muškarac fizički napao svoju devojku jer je odbila verenički prsten. Incident je najpre šokirao prisutne a potom obišao i društvene mreže širom sveta.

Sve se dogodilo jednog popodneva, kada su gosti sedeli za stolovima i uživali u obroku i lepom vremenu. U jednom trenutku, muškarac, rešen da zaprosi svoju izabranicu, kleknuo je pred njom i zaprosio je.

"Ne" i udarac u lice

Dok su prisutni, baš kao i on, očekivali emotivan i pozitivan odgovor - umesto očekivanog "da", žena je tiho odbila prosidbu i pokušala da povuče ruku. Prema snimku sa nadzornih kamera, muškarac je u tom trenutku naglo izgubio kontrolu i udario je pesnicom u lice.

Situacija se iznenada promenila – umesto očekivanog aplauza usledila je neverica među prisutnima.

Devojka je od udarca izgubila ravnotežu i pala, a prisutni su odmah reagovali, viknuli i pokušali da zaustave napad. Nekoliko gostiju je intervenisalo i sprečilo dalje nasilje.

NO SOPORTO UN NO A SU PROPUESTA

💍😤



Ucrania: le pidió casamiento, ella le rechazo y esta fue su reacción.

Definitivamente se salvo de un hombre agresivo!#pedidademano #rechazo #golpes #violencia #ucrania pic.twitter.com/GYr1jdLoMV — canal-e (@canal_e_py) 19. август 2025.

Sudski postupak protiv napadača

Kako navode strani mediji, policija je ubrzo stigla na lice mesta i privela muškarca, koji je potom odveden u pritvor. Ženi je ukazana pomoć uz podršku ljudi koji su se zatekli u blizini.

Državno tužilaštvo u Tumbesu saopštilo je da se prikupljaju svi dokazi, uključujući izjave žrtve, svedoka i snimci sa sigurnosnih kamera.

Putem svojih zvaničnih kanala, institucija je saopštila da je nadležni tužilac u ovom slučaju zatražio meru pritvora u trajanju od devet meseci protiv muškarca po imenu Kaleba Mendoze, uz obrazloženje težine krivičnog dela - koje je kvalifikovano kao napad na žene.

"Spasila se"

Ovaj incident, koji je zabeležen kamerama i objavljen na društvenim mrežama, brzo je postao viralan i izazvao brojne reakcije zbog iznenadne eskalacije nasilja.

"Očigledno je znala zašto ga odbija", "Ovo je jezivo", "Spasila se", "Siguran sam da žene mogu da vide/osete kad je neki muškarac eventualno nasilnik i žao mi je kad odluče da to ignorišu, pa to uvek loše završi po njih. Mogu reći samo još 'hvala Bogu' pa ova devojka nije pristala. To je isto čekalo iza prve krivine", bili su samo neki od komentara ispod videa.

Autor: Iva Besarabić