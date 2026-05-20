LEKARI GA PROGLASILI MRTVIM, A ON OŽIVEO NA STOLU ZA SAHRANU: Radnici u mrtvačnici zanemeli od šoka kada je 'leš' počeo da se pomera! (VIDEO)

Dok je porodica nesrećnog starca (88) kod kuće birala odeću za ukop i spremala papirologiju, iz pogrebnog preduzeća je stigao poziv koji ih je zamalo pokosio – radnici su u laboratoriji shvatili da čovek i dalje diše!

Jedan stariji muškarac u Brazilu bukvalno se „vratio iz mrtvih“ nakon što je osoblje pogrebnog preduzeća shvatilo da starac i dalje diše, i to u trenutku kada su njegovo telo postavljali na sto i pripremali ga za sahranu!

Hurasi Rosa Alves (88) primljen je u bolnicu 16. maja, gde ga je dežurni lekar ubrzo proglasio mrtvim usled respiratorne insuficijencije. Nakon zvanične potvrde o smrti, pozvano je pogrebno preduzeće koje je preuzelo telo radi standardne procedure i pripreme za ukop. Međutim, u laboratoriji pogrebnog preduzeća usledio je šok koji niko nije mogao ni da sanja.

"Primetili smo neobične pokrete na stolu"

Žaklin Brođato, tehnička nadzornica u pogrebnom preduzeću, ispričala je lokalnim medijima trenutke čistog užasa i neverice:

„Kada su radnici stigli u laboratoriju i postavili ga na sto, primetili su neobične pokrete. Nisu bili sigurni da li čovek zaista diše. Kada smo shvatili da postoje vitalni znaci, jedina misao nam je bila da ga spasemo. Pokušala sam da mu oslobodim disajne puteve dok ne stigne Hitna pomoć. Sve se desilo brzo – lekari su ga odmah sedirali, intubirali i hitno vratili u zdravstvenu ustanovu.“

Dok se u pogrebnom preduzeću odvijala prava drama, nesrećna porodica je kod kuće prolazila kroz drugi pakao. Starčeva ćerka je već otišla kući kako bi pripremila papirologiju i odabrala odeću u kojoj će njen otac biti sahranjen. Kada su došli do pogrebnika, rečeno im je da je deda hitno odvezen nazad u bolnicu jer je oživeo.

Pokrenuta hitna istraga, reagovala i policija

Lokalna policija je odmah obaveštena o ovom bizarnom incidentu i slučaj je zvanično registrovan kao „neuspeh u pružanju pomoći“. Ime lekara koji je olako potpisao umrlicu i proglasio živog čoveka mrtvim za sada se drži u tajnosti.

Nesrećni Alves se trenutno nalazi na odeljenju intenzivne nege u bolnici u Prezidente Prudenteu. On je intubiran i nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju.

Advokat porodice, Karlos Alberto Karneiro, izjavio je da je celokupna situacija dodatno pogoršala zdravstveno stanje starca, s obzirom na njegove godine i činjenicu da je proveo previše vremena bez adekvatne lekarske nege i aparata dok je bio u rukama pogrebnika. Prvobitna bolnica, koja je napravila ovaj nezapamćen kardinalni profesinalni propust, saopštila je da je pokrenula internu istragu i da će sarađivati sa nadležnim organima.

Autor: D.S.