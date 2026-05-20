SRPSKI MAJSTORI ČUPAJU KOSU ZBOG OVE GREŠKE: Vozači masovno uništavaju motore, a evo kad stvarno morate na veliki servis!

Iako proizvođači automobila često navode da se veliki servis radi nakon pređenih 120.000, pa čak i 240.000 kilometara, većina iskusnih automehaničara upozorava da je čekanje tog roka u praksi previše rizično. Mnogi vozači slepo prate fabrička uputstva, nesvesni da tako drastično skraćuju životni vek svog četvorotočkaša.

Razlog za ogromnu razliku između fabričkih preporuka i stvarnog stanja na terenu leži isključivo u uslovima vožnje. Motor automobila svakodnevno opterećuju teški faktori: gradske gužve, vožnja na kratkim relacijama, često zaustavljanje, loš kvalitet goriva, prašina i visoke letnje temperature. Zbog toga je preporuka servisera da se veliki servis radi na svakih 60.000 do 80.000 kilometara ili na svake četiri do pet godina.

Ključne komponente koje se menjaju: Ne štedite na vodenoj pumpi

Pored obavezne zamene ulja, veliki servis podrazumeva detaljnu proveru i zamenu ključnih komponenti motora bez kojih automobil ne može bezbedno da funkcioniše. Najčešće se menjaju:

- Zupčasti kaiš ili lanac

- Roleri i zatezači (španeri)

- Vodena pumpa

- Pomoćni (PK) kaiševi

- Rashladna tečnost (antifriz)

Posebno je važan zupčasti kaiš. Njegovo pucanje tokom vožnje izaziva katastrofalno oštećenje unutrašnjosti motora i kvar čija popravka košta višestruko više od samog servisa. Zbog toga mehaničari insistiraju da se u istom trošku obavezno zameni i vodena pumpa, jer se svi ti delovi nalaze u istom sklopu i direktno utiču jedan na drugi.

Ne zaboravite na mali servis: Godišnje održavanje čuva motor

Pre nego što uopšte dođe vreme za veliki, motor se čuva redovnim godišnjim održavanjem. Mali servis bi trebalo raditi jednom godišnje ili na svakih 10.000 do 15.000 pređenih kilometara. On obuhvata zamenu motornog ulja, kao i filtera ulja, vazduha i goriva. Po potrebi se tada menjaju svećice, grejači i kočiona tečnost. Motor koji radi sa starim i istrošenim uljem troši znatno više goriva, brže se pregreva i intenzivnije haba.

Odlaganje servisiranja je najčešći uzrok kvarova koji srpske vozače na kraju koštaju više hiljada evra, a u nekim slučajevima popravka čak premaši i ukupnu tržišnu vrednost samog automobila.

Stručnjaci podsećaju da kilometraža nije jedino merilo. Automobil koji se vozi isključivo po gradu često je pod većim opterećenjem nego vozilo koje prelazi duge relacije na autoputu. Takođe, delovi propadaju i kada auto stoji u mestu. Zato uradite servis na vreme, naročito ako primetite glasniji rad motora, čudne vibracije, neobične zvukove pri ubrzanju, skok temperature ili povećanu potrošnju goriva.

Autor: D.S.