JEZA USRED NOĆI! Čuo sablasne zvuke iz zida stare kuće, pa rešio da ga RAZBIJE: Kad je napravio rupu, zaledio se od šoka! (VIDEO)

Kada se uselite u novu kuću ili stan, obično je potrebno određeno vreme da se naviknete na prostor, a često se dogodi da u početku ne možete odmah mirno da zaspite. Međutim, ono što je doživeo glavni junak ove priče prevazilazi uobičajene "šumove i zvukove" koje proizvodi stari nameštaj ili sleganje zidova.

Vlasnik je otkrio da se nedavno uselio u jednu stariju kuću, ali su već u prvim danima i noćima počeli problemi. Iz zidova su dopirali neobični i prilično jezivi zvuci koji mu nisu dali mira.

"Pregledao sam celu kuću, tavan i prostor ispod poda, ali ništa nisam pronašao. Čak sam pozvao vatrogasce, koji su ponudili da dođu i razbiju zidove", objasnio je on.

Neobičan san koji je promenio sve

Kako prenosi britanski Mirror, on se jednog jutra probudio nakon veoma čudnog sna, koji ga je naveo da konačno uzme stvar u svoje ruke i otkrije poreklo ovog misterioznog "fenomena".

Ponovo je detaljno pregledao sve prostorije i uspeo tačno da locira odakle zvuci dolaze. Pažljivo je uzeo alat i isekao gipsanu ploču, ne sluteći kakvo ga iznenađenje očekuje s druge strane.

"Pošto je kuća stara, iza gipsa se nalazila drvena konstrukcija, pa u prvi mah nisam mogao ništa da vidim, niti da pregledam unutrašnjost. A onda sam odjednom čuo tiho mjaukanje i ugledao malu šapu kako se pomera kroz pukotinu", otkrio je vlasnik kuće.

Korisnici interneta biraju ime za malog "duha"

On je potom pažljivo provukao ruku kroz napravljeni otvor i iz mračne unutrašnjosti zida izvukao potpuno zarobljeno mače!

"Nahranio sam nesrećno mače, dao mu vode, okupao ga i ono se sada konačno odmara u toplom i sigurnom okruženju", objasnio je ponosni spasitelj.

Pošto je ova neverovatna priča objavljena na popularnoj platformi Reddit, korisnici su odmah počeli da se utrkuju u komentarima i predlažu idealno ime za ovu životinjicu.

"Nazovi ga Vojd (Praznina). To je pravo ime za crnu mačku, ali ujedno označava i prazan prostor unutar zida gde je bila skrivena", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Meni se sviđa ime Murej, jer 'mur' na francuskom jeziku znači zid".



Autor: D.S.