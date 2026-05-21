Tinejdžerka čisti grobove po narudžbini: Od neobičnog posla pokrenula porodični biznis

Dok većina tinejdžera radi u kafićima ili deli letke, Sulandri Kocé (17) iz južnoafričke pokrajine Free State provodi mladost među nadgrobnim spomenicima. Kako bi ostvarila san da postane medicinska sestra, pokrenula je posao koji bi mnogima izazvao jezu – restaurira zapuštene grobove.

Ono što je počelo kao dodatni posao, vremenom je preraslo u profitabilan porodični biznis.

„Nisam želela da roditelji plaćaju moju budućnost“, objašnjava Sulandri. Ideju za čišćenje i obnovu grobova dobila je kada je primetila zapuštena groblja obrasla korovom i prljavštinom. Već mesec dana kasnije, njeni roditelji Dirk i Andri objavili su oglas na Facebooku – i prvi klijenti su se pojavili.

Danas Sulandri redovno održava oko 75 grobova i porodicama šalje fotografije „pre i posle“. Za mnoge je to jedini kontakt sa mestom poslednjeg počinka njihovih najmilijih. „Kažu da imaju osećaj kao da su sami posetili grob“, opisuje njen otac, koji radi u zatvorskoj službi.

Porodica ponekad pri traženju grobova podseća na detektive na terenu.

"Dobijemo uputstva tipa: ‘Skrenite levo od kapije, pa do velikog drveta’… samo što to drvo odavno više ne postoji“, smeje se Dirk. Atmosfera tokom same obnove grobova navodno je iznenađujuće vesela.



„Kad neko nagazi u rupu od merkata između grobova i padne, prvo se smejemo, pa tek onda pomažemo“, priznaje Sulandri.

U njihov neobičan posao uključila se gotovo cela porodica.

Otac kupuje sredstva za čišćenje, majka vodi računovodstvo, a pomaže i dečko Pieter Prinsloo. „Šteta što ih ne plaćam!“ šali se tinejdžerka. Najvažnije je da klijenti plaćaju njoj… a posao im cveta baš kao cveće koje porodica sadi na grobovima.

Autor: S.M.