AKTUELNO

Extra

HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Upoznajte bika koji je zbog neobične plave frizure dobio nadimak 'Donald Tramp'! (FOTO/VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pravi pravcati stampedo posetilaca i radoznalaca preplavio je jednu farmu u Bangladešu, a razlog je potpuno bizaran – svi žele da se fotografišu sa novom internet senzacijom, albino bivolom koji je zbog svoje specifične, svetle frizure dobio nadimak "Donald Tramp"!

Međutim, iza ove zabavne priče krije se surova realnost, jer ovaj nesvakidašnji bivo broji svoje poslednje dane, prenosi agencija AFP.

Isti američki predsednik: Frizura od milion dolara

Vlasnik ove životinje, Zia Udin Mridha (38), objasnio je medijima da teški, 700 kilograma težak bivo, duguje svoj nadimak njegovom mlađem bratu koji je odmah uočio neverovatnu sličnost sa američkim predsednikom.

Bivo naime ima dugačku, plavu dlaku na vrhu glave koja raste u obliku prepoznatljive "frizure" (combover), uredno ušuškane između velikih, zakrivljenih rogova.

"Moj mlađi brat mu je dao ovo ime zbog njegove nesvakidašnje kose. Jedini luksuz u kojem ovaj bivo uživa jeste to što ga kupamo četiri puta dnevno i češljamo roze četkom kako bi mu frizura uvek bila na mestu", kroz smeh priča vlasnik, ističući da se svaka sličnost između ove životinje i predsednika završava isključivo na kosi.

Stručnjaci iz tamošnjeg odseka za stočarstvo ističu da su albino bivoli ekstremno retki u prirodi i da imaju belu ili ružičastu kožu i svetlu dlaku zbog potpunog nedostatka melanina.

Žrtvovanje za praznik: "Nedostajaće mi, ali to je tradicija"

Ova azijska država od 170 miliona stanovnika ubrzano se priprema za Kurban-bajram, islamski praznik prinošenja žrtve. Očekuje se da će tokom praznika biti žrtvovano više od 12 miliona grla stoke, uključujući koze, ovce, krave i bivole, što je za mnoge siromašne porodice retka prilika u godini da jedu meso.

Zbog ogromnog pritiska javnosti, snimanja i posetilaca koji neprestano dolaze na farmu tokom čitavog maja, bivo je počeo da gubi na težini zbog stresa, pa je vlasnik morao da ograniči posete. Ipak, deca i dalje vire kroz kapiju ne bi li uhvatila pogled čuvenog "Trampa".

"Zaista, crte lica i kosa su pljunuti predsednik Donald Tramp! Moj bratanac je putovao sat vremena čamcem samo da bi došao ovde i video ga uživo", ispričao je biznismen Fajsal Ahmed (30), koji je uspeo da napravi selfi sa životinjom.

Pored "Trampa", na ovoj farmi žive i agresivni bik "Tufan" (Oluja), ogromni bivo "Debeli dečko", kao i još jedan svetlodlaki bik koji je dobio ime po brazilskom fudbaleru Nejmaru – takođe zbog njegove čuvene izblajhane frizure.

Ipak, "Tramp" je najveća zvezda, a dani su mu odbrojani.

"Veoma će mi nedostajati moj Donald Tramp, ali to je suština i duh praznika – podnošenje žrtve", zaključuje setno njegov vlasnik.

Autor: D.S.

#Donald Tramp

#Kurban bajram

#TikTok

#Zanimljivosti

#albino bivo

#banglades

#bivo

#bizarno

#drustvene mreze

#viralno

#zivotinje

POVEZANE VESTI

Svet

Neobična objava Bele kuće: Živeo kralj - predsednik Donald Tramp

Svet

TRAMP POTVRDIO NAPAD NA IRAN! Oglasio se na društvenim mrežama: U toku je VELIKA OPERACIJA (VIDEO)

Extra

ISKOPAO TELO POKOJNE SESTRE I ODNEO U BANKU: Otkriven BIZARAN razlog! Društvenim mrežama se širi JEZIV SNIMAK (VIDEO)

Svet

KO JE DONALD TRAMP MLAĐI KOJI JE DOŠAO U SRBIJU? Ranije žestoko napadao Zelenskog, Tramp NIKOME ne veruje kao njemu! STIGAO NA RAZGOVOR SA VUČIĆEM

Košarka

Zašto Svetislava Pešića zovu Kari? Svoj neobični nadimak dobio u Pirotu na vrlo simpatičan način

Domaći

Da li znate zašto je Kemiš KEMIŠ? Evo kako je Miroljub Aranđelović DOBIO NADIMAK!