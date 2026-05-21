HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Upoznajte bika koji je zbog neobične plave frizure dobio nadimak 'Donald Tramp'! (FOTO/VIDEO)

Pravi pravcati stampedo posetilaca i radoznalaca preplavio je jednu farmu u Bangladešu, a razlog je potpuno bizaran – svi žele da se fotografišu sa novom internet senzacijom, albino bivolom koji je zbog svoje specifične, svetle frizure dobio nadimak "Donald Tramp"!

The Buffalo named "Donald Trump" in Bangladesh really look alike Mr.President pic.twitter.com/s0JdZVt7UF — Cool (@InterntClips) 17. мај 2026.

Međutim, iza ove zabavne priče krije se surova realnost, jer ovaj nesvakidašnji bivo broji svoje poslednje dane, prenosi agencija AFP.

Isti američki predsednik: Frizura od milion dolara



Vlasnik ove životinje, Zia Udin Mridha (38), objasnio je medijima da teški, 700 kilograma težak bivo, duguje svoj nadimak njegovom mlađem bratu koji je odmah uočio neverovatnu sličnost sa američkim predsednikom.

Bivo naime ima dugačku, plavu dlaku na vrhu glave koja raste u obliku prepoznatljive "frizure" (combover), uredno ušuškane između velikih, zakrivljenih rogova.

"Moj mlađi brat mu je dao ovo ime zbog njegove nesvakidašnje kose. Jedini luksuz u kojem ovaj bivo uživa jeste to što ga kupamo četiri puta dnevno i češljamo roze četkom kako bi mu frizura uvek bila na mestu", kroz smeh priča vlasnik, ističući da se svaka sličnost između ove životinje i predsednika završava isključivo na kosi.

Stručnjaci iz tamošnjeg odseka za stočarstvo ističu da su albino bivoli ekstremno retki u prirodi i da imaju belu ili ružičastu kožu i svetlu dlaku zbog potpunog nedostatka melanina.

Žrtvovanje za praznik: "Nedostajaće mi, ali to je tradicija"



Ova azijska država od 170 miliona stanovnika ubrzano se priprema za Kurban-bajram, islamski praznik prinošenja žrtve. Očekuje se da će tokom praznika biti žrtvovano više od 12 miliona grla stoke, uključujući koze, ovce, krave i bivole, što je za mnoge siromašne porodice retka prilika u godini da jedu meso.

Zbog ogromnog pritiska javnosti, snimanja i posetilaca koji neprestano dolaze na farmu tokom čitavog maja, bivo je počeo da gubi na težini zbog stresa, pa je vlasnik morao da ograniči posete. Ipak, deca i dalje vire kroz kapiju ne bi li uhvatila pogled čuvenog "Trampa".

"Zaista, crte lica i kosa su pljunuti predsednik Donald Tramp! Moj bratanac je putovao sat vremena čamcem samo da bi došao ovde i video ga uživo", ispričao je biznismen Fajsal Ahmed (30), koji je uspeo da napravi selfi sa životinjom.

Pored "Trampa", na ovoj farmi žive i agresivni bik "Tufan" (Oluja), ogromni bivo "Debeli dečko", kao i još jedan svetlodlaki bik koji je dobio ime po brazilskom fudbaleru Nejmaru – takođe zbog njegove čuvene izblajhane frizure.

Ipak, "Tramp" je najveća zvezda, a dani su mu odbrojani.

"Veoma će mi nedostajati moj Donald Tramp, ali to je suština i duh praznika – podnošenje žrtve", zaključuje setno njegov vlasnik.

Autor: D.S.