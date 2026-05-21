NEVEROVATAN USPEH PRDC-a NA SAJMU U AMERICI: Srpski dronovi rame uz rame sa svetskim gigantima (VIDEO)

Na najvećem globalnom događaju iz oblasti odbrambene industrije SOF Week 2026. u Tampi na Floridi, kompanija PRDC ostvarila je neverovatne rezultate.

Osim na Floridi, dronovi Pinkovog razvojno istraživačkog centra izloženi su i na Beogradskom sajmu tehnike.

Na Američkom SOF Week-u, na najvećem i najvažnijem svetskom sajmu koji okuplja lidere iz oblasti odbrambene industrije, proizvodi kompanije PRDC privukli su ogromnu pažnju globalne zajednice.

PRDC je u Tampi predstavio tri svoja glavna proizvoda, IKA Rocket, IKA Bomber i IKA Machine Gun, bespilotnu letelicu sa mitraljezom M86.

Suvlasnik kompanije PR-DC Miloš Petrašinović, rekao je da je ovo bio još jedan uspešan sajam za PRDC, kao i da su se predstavili sa tri svoja veoma uspešna proizvoda.

Ovo je drugi put da se PRDC predstavlja u SAD. Zaista smo imali veliki broj sastanaka, i možemo da kažemo da je veliki broj ljudi zainteresovano. Mogli smo da vidimo i konkurenciju, jer je ovo najveći sajam specijalnih operacija na kojem možemo da budemo i zaista smo ponosni na odziv i na sve one ljude koji su došli ovde i videli naše dronove - rekao je Petrašinović.

Kako kaže, u narednom periodu očekuju velike stvari koje će biti rezultat sastanaka na ovom sajmu.

Pored samog sajma, imali smo priliku da pratimo i demonstracije specijalnih jedinica SAD van samog sajma - rekao je Petrašinović.

Nezapamćen uspeh kompanije PRDC u Tampi potvrđuje da se radi o visoko kvalitetnim dronovima koji ispunjavaju sve standarde u vremenima velikih izazova, jer samo znanje, moć i kvalitet, otvaraju sva vrata, a to je upravo ono što nude inženjeri PRDC-a.

Autor: A.A.