Može kroz vodu? Vozač Tesle bukvalno shvatio uputstvo, pa završio u zatvoru (VIDEO)

Vozač Teslinog Cybertruck-a uhapšen nakon što je namerno uvezao vozilo u jezero zbog funkcije "Wade Mode". Incident upozorava na pravne i bezbednosne rizike uprkos naprednim tehnologijama.

U Teksasu je uhapšen vozač Teslinog Cybertruck-a nakon što je namerno uvezao vozilo u jezero kako bi isprobao funkciju "Wade Mode". Policija grada Grejvajn je saopštila da je vozilo ostavljeno i da je zapelo u vodi, dok su vozač i putnici napustili automobil. Ovaj događaj je izazvao pažnju zbog nesvakidašnje odluke i potencijalne opasnosti po bezbednost ljudi.

Ovaj incident privukao je pažnju lokalnih medija jer "Wade Mode" omogućava vozilu da pređe kroz plitke reke i potoke, ali vozači i dalje moraju da poštuju bezbednosna i zakonska pravila. Slučaj je pokazao da čak i visokotehnološki automobili nisu imun na ljudske greške i nepažnju. Jasno je da čak i napredna tehnologija zahteva odgovornu upotrebu i razumevanje svojih ograničenja.

Funkcija "Wade Mode" u fokusu

Prema Teslinom priručniku, "Wade Mode" dozvoljava Cybertruck-u da vozi kroz vodu do dubine od 81,5 cm, meri se od dna gume. Međutim, proizvođač naglašava da je odgovornost vozača da proceni dubinu pre ulaska u vodu. Ovo pravilo je posebno važno jer pogrešna procena može dovesti do ozbiljne štete na vozilu.

Vozilo je delimično potonulo na južnoj obali jezera, a spasilački tim Vatrogasne brigade Grejvajn pomogao je policiji u izvlačenju. Incident je podsetnik da tehnologija nije zamena za pažnju i pridržavanje zakona. Takođe pokazuje da i dalje postoji granica onoga što vozilo može da izdrži, bez obzira na njegove impresivne tehničke mogućnosti.

Zakonski i bezbednosni problemi

Vozač je uhapšen zbog vožnje u zatvorenom delu jezera i kršenja propisa o sigurnosti na vodi. Policija je istakla da iako vozilo može fizički da uđe u plitke vode, to stvara potencijalne pravne probleme prema zakonima Teksasa. Ovaj slučaj je primer kako nepažnja u kombinaciji sa tehnologijom može dovesti do pravnih posledica.

Katarina Gamboa iz Policijske uprave Grejvajn naglasila je da vožnja vozila u vodi predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik. “Ne bismo podsticali vozače da namerno voze u vodu”, rekla je ona, dodajući da je to pitanje i zakona i sigurnosti. Njena izjava pokazuje da su ovakvi incidenti i te kako ozbiljni i da mogu imati šire posledice po zajednicu.

Tehničke karakteristike Cybertruck-a

Tesla Cybertruck je električni pikap izrađen od metala otpornog na metke i prodaje se po cenama iznad 70.000 dolara. Vozilo je lansirano 2019. godine, dok je javnosti postalo dostupno 2023. godine. Njegove karakteristike obećavaju sigurnost i inovativnost, ali nisu zamena za oprez u vožnji.

Tesla u priručniku jasno navodi da šteta od vode nije pokrivena garancijom. Takođe upozorava vozače da ne prelaze duboke ili brze vode, poput jakih struja i brzaka, jer to može ozbiljno oštetiti vozilo i ugroziti bezbednost putnika. Ovi saveti naglašavaju važnost odgovornog korišćenja naprednih funkcija vozila.

Lekcija iz incidenta

Incident sa Cybertruck-om pokazuje koliko je važno pridržavati se uputstava proizvođača i lokalnih zakona, čak i kada tehnologija obećava velike mogućnosti. Funkcija "Wade Mode" nije dozvola za opasnu vožnju kroz vodu. Ovaj događaj je praktičan podsetnik da ljudska procena i odgovornost i dalje igraju ključnu ulogu.

Policija i Tesla savetuju vozače da se ograniče na plitke vode i da uvek procene rizik pre nego što uđu u vodenu površinu. Ovaj slučaj je podsetnik da inovacije dolaze sa odgovornošću i da čak i napredna vozila ne eliminišu ljudski faktor. Jasno je da tehnologija može pomoći, ali ne može zameniti zdrav razum i sigurnosne mere.

Autor: S.M.