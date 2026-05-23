POTPUNI FIJASKO: Veštačka inteligencija dobila da vodi kafić, pa napravila opšti haos!

Prvi kafić u Evropi kojim potpuno upravlja veštačka inteligencija, otvoren u Stokholmu, beleži brojne greške i bizarne odluke. Od pogrešnih i prekomernih narudžbina do neadekvatnog upravljanja zaposlenima, ovaj eksperiment je otvorio ozbiljno pitanje o stvarnim ograničenjima AI tehnologije u ulozi menadžera.

Dobra vest za radnike u ugostiteljstvu jeste da imaju još nekoliko godina pre nego što ih zameni veštačka inteligencija, prenosi Figaro.

U glavnom gradu Švedske, kafić kojim upravlja Google sistem Gemini ne daje očekivane rezultate. Više od mesec dana nakon otvaranja, mediji izveštavaju o nizu propusta koje donosi "digitalna menadžerka" po imenu Mona, a lista njenih čudnih odluka i bizarnih tumačenja radnih pravila stalno se proširuje.

Iako današnji AI sistemi mogu da odgovore na gotovo svako pitanje, u ulozi menadžera pokazuju ozbiljna ograničenja. Na primer, Mona je naručila jaja i paradajz-pire, iako ti sastojci uopšte nisu na meniju kafića. Takođe je više puta zaboravila da naruči hleb, zbog čega su zaposleni morali privremeno da uklone sendviče iz ponude.

AI menadžerka očigledno nema ni realnu procenu razmera poslovanja. Iako je u kafiću zaposlen samo jedan čovek, ona je naručila čak 3.000 pari rukavica i 6.000 salveta. Takođe je samostalno zaključivala ugovore sa dobavljačima, uključujući i trogodišnji ugovor za električnu energiju, što je brzo potrošilo početni budžet od 200.000 švedskih kruna (oko 20.000 evra), koji je obezbedila startap kompanija Andon Labs iz San Franciska.

Problemi se ne završavaju na nabavci. Mona šalje poruke zaposlenima i tokom noći i na slobodne dane, potpuno ignorišući ravnotežu između posla i privatnog života, koja je u Švedskoj izuzetno važna.

Ipak, uprkos očiglednim problemima, eksperiment će se nastaviti. Kompanija smatra da je reč o važnom testiranju buduće uloge veštačke inteligencije u radu, kao i etičkih pitanja koja se otvaraju kada AI počne da šefuje ljudima.



