SUROVA REALNOST ZA ILONA MASKA: SpejsEks izlazi na berzu, ali analitičari tvrde – firma ne vredi ni POLA od onoga što on traži!

Analitičari ugledne investicione kuće Morningstar procenili su da kompanija SpejsEks (SpaceX) vredi oko 780 milijardi dolara. To je znatno manje od vrtoglavih 1,75 biliona dolara, na koliko sam Ilon Mask namerava da vrednuje kompaniju u predstojećoj inicijalnoj javnoj ponudi akcija (IPO).

U izveštaju objavljenom uoči početka predstavljanja projekta investitorima, navodi se da su izgledi poslovanja kompanije u oblasti veštačke inteligencije i dalje krajnje neizvesni, uprkos ogromnim očekivanjima tržišta, prenosi Rojters.

Grok i xAI zaostaju za konkurencijom

Analitičari posebno ukazuju na neizvesnost u vezi sa Maskovom kompanijom xAI i njenim četbotom Grok (Grok), ocenjujući da oni trenutno ozbiljno zaostaju za vodećim konkurentima na tržištu veštačke inteligencije, kao što su OpenAI ili Google.

Morningstar ističe da se veliki deo budućih planova kompanije previše oslanja na tehnologije koje još uvek nisu dokazale svoju komercijalnu održivost. Tu se ubrajaju orbitalni centri za obradu podataka, dok se satelitski internet servis Starlink (Starlink) istovremeno suočava sa brojnim tehničkim i ozbiljnim regulatornim izazovima širom sveta.

„Smatramo da je kompanija bitno precenjena i da će investitori nakon zvaničnog izlaska na berzu imati priliku da kupuju akcije po daleko povoljnijim cenama“, navodi se u surovoj analizi Morningstara.

Istorijski izlazak na berzu zakazan za sredinu juna

Uprkos ovim kritikama, analitičari ipak ocenjuju da bi akcije SpejsEksa mogle da ostvare nagli rast u prvim danima trgovanja na berzi. Razlog za to su ogromno inicijalno interesovanje malih investitora, ograničena količina akcija koja će uopšte biti dostupna na tržištu, kao i snažna podrška vodećih investicionih banaka koje učestvuju u samoj emisiji.

Prema ranijim informacijama agencije Rojters, SpejsEks planira da već prekosutra, 4. juna, započne veliku promotivnu turneju među investitorima, dok je početak zvaničnog trgovanja akcijama na njujorškom Nasdaku (Nasdaq) predviđen za 12. jun.

Kompanija, koju predvodi milijarder Ilon Mask, cilja tržišnu kapitalizaciju od 1,75 biliona dolara, iako je njena poslednja procenjena vrednost na sekundarnom tržištu iznosila 1,53 biliona. Ukoliko ovaj IPO bude uspešan, biće to zvanično jedna od najvećih javnih ponuda akcija u celokupnoj istoriji modernog tehnološkog sektora.

Autor: D.S.