Bitkoin pao za 2,88 odsto, evo koliko sada vredi: Nagli pad sentimenta na tržištu

Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,88 odsto na 57.821,12 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 48,83 milijardi evra, što predstavlja višu vrednost u odnosu na juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 11 u kategoriji " ekstremni strah", osetno manje u odnosu na jučerašnjih 23 u kategoriji "strah".

Nakon perioda snažnih priliva, ETF fondovi koji prate bitkoin u SAD-u zabeležili su značajne odlive kapitala u poslednjim danima.

Prema analitičarima, institucionalni investitori na Volstritu su oprezni i smanjuju svoju izloženost tržištu kriptovaluta dok se makroekonomska situacija ne razbistri, što direktno utiče na pad cene bitkoina, prenosi Koindesk.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 5,2 odsto na 1.614,93 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 5,89 odsto na 547,53 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 4,91 odsto na 64,69 evra, a avalanš (AVAX) za 4,79 odsto na 7,15 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za 1,73 evra, što je za 0,15 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute WLD, EPIC i ENA.

Autor: Marija Radić