SNIMAK KOJI JE ZAPALIO INTERNET! Ubacio je običan vitamin iz apoteke u vodu, a kada je upalio ovo svetlo – usledio je ŠOK! (VIDEO)

Svi znamo da su vitamini ključni za zdravlje, energiju i imunitet, ali da li ste znali da jedan od njih poseduje pravu, pravcatu "supermoć"? Jedan neverovatan video eksperiment koji kruži internetom raspametio je ljude širom sveta, pokazavši skriveno lice nečega što većina nas ima u kućnoj apoteci.

Naime, reč je o vitaminu B2 (riboflavinu), koji pod određenim uslovima počinje da sija jarkom, fluorescentno zelenom bojom, baš poput neonskih reklama ili morskih stvorenja iz mračnih dubina okeana!

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Iako deluje kao magija ili trik sa kompjuterskim efektima, iza svega stoji čista fizika i hemija. Vitamin B2 je prirodno fluorescentno jedinjenje. Kada se tableta ovog vitamina rastvori u vodi i izloži UV svetlu (takozvanom crnom svetlu), dešava se magija.

Molekuli riboflavina upijaju nevidljivu ultravioletnu svetlost, a zatim je u deliću sekunde emituju nazad u vidu vidljive, blještave svetlosti. Rezultat je potpuno fascinantan – obična čaša vode postaje neonski svetleći napitak!

Pogledajte kako izgleda ovaj neverovatni eksperiment:



Zato nam urin bude jarko žut!

Ovaj fenomen zapravo objašnjava i jednu pojavu koju je svako od nas primetio. Da li ste nekada nakon uzimanja kompleksa B vitamina primetili da vam je urin odjednom postao jarko, gotovo "neon" žut?

Sada znate i zašto! Vaše telo kroz bubrege izbacuje višak vitamina B2 koji ne uspe da apsorbuje, a pošto je on sam po sebi prirodno jake pigmentacije i fluorescentan, rezultat je ta karakteristična, jarka boja.

Eksperiment sa snimka možete lako izvesti i sami kod kuće – sve što vam je potrebno jeste jedna kapsula vitamina B i obična UV lampa ili baterijska lampa koja ima ultra-ljubičasti mod.



Autor: D.S.