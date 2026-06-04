'Zasad' ili 'za sad' Otkrivamo istinu, proverite da li pišete pravilno

Znate onaj osećaj kada sklapate poruku, pa prst zastane na nekoj pravopisnoj nedoumici? Za slučaj pisanja ''zasad'' odmah donosimo rešenje.
Naime, pravno je pisati i jedno i drugo.
Spojeno zasad(a) se piše kao prilog u značenju privremenosti, sada, u ovim prilikama, za ovo vreme:
- Zasad ne mogu.
- Zasad je sve pod kontrolom.
Odvojeno pišemo predlog za i prilog sad(a) u značenju namene: nešto za sad(a) a nešto za kasnije.
- Ovo voće je za sad, a ostatak je za sutra.
- Hoćeš li da mi kažeš šta ti se za sad najviše dopalo?
Autor: Marija Radić