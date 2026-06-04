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'Zasad' ili 'za sad' Otkrivamo istinu, proverite da li pišete pravilno

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Znate onaj osećaj kada sklapate poruku, pa prst zastane na nekoj pravopisnoj nedoumici? Za slučaj pisanja ''zasad'' odmah donosimo rešenje.

Naime, pravno je pisati i jedno i drugo.

Spojeno zasad(a) se piše kao prilog u značenju privremenosti, sada, u ovim prilikama, za ovo vreme:

- Zasad ne mogu. 

- Zasad je sve pod kontrolom.

Odvojeno pišemo predlog za i prilog sad(a) u značenju namene: nešto za sad(a) a nešto za kasnije.

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- Ovo voće je za sad, a ostatak je za sutra.

- Hoćeš li da mi kažeš šta ti se za sad najviše dopalo?

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Autor: Marija Radić

#Pravopis

#Srpski jezik

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#zasad

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