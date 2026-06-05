Imali su po 4 krila, a lovili su ptice: Otkrivena nova vrsta dinosaurusa (FOTO)

Nalazište fosila u severozapadnoj Kini prepuno je ostataka stotina praistorijskih ptica – uključujući i one čije su polomljene kosti zdrobljene u grudvice, slične onima koje iskašljavaju moderne sove.

Godinama su naučnici pretpostavljali da je neka veća grabljivica lovila ove drevne ptice, ali nikada nisu pronašli direktne fosilne dokaze o tom predatoru, saopštio je Prirodnjački muzej Fild.

Međutim, u novom radu objavljenom u žurnalu Annals of Carnegie Museum, istraživači su objavili otkriće nove vrste dinosaurusa sa ovog nalazišta – rođaka Velociraptora sa dugačkim perjem na prednjim i zadnjim udovima. Na osnovu specifičnih kostiju ruku i ramena ovog dinosaurusa, naučnici hipoteziraju da je upravo ova životinja predator koji nije bio poznat.

– Naučnici su na ovom mestu pronašli te neobične, polomljene grudve ptičijih kostiju, a nismo znali šta ih je stvorilo. Ovaj novi mikroraptor, Jian changmaensis, naša je najbolja pretpostavka – rekao je Đingmaj Okonor, asistentkinja kustoskinja za fosilne reptile u Muzeju Fild u Čikagu i glavna autorka rada koji opisuje novu vrstu. – To je jedini dinosaurus pronađen na ovom lokalitetu koji nije bio ptica; bio je mesožder i mnogo veći od svega ostalog što smo tamo pronašli.

Moderne ptice su jedina grupa dinosaurusa koja je preživela posledice udara meteora u Zemlju pre 66 miliona godina. Ali ptice i njihovi srodnici dinosaurusi živeli su zajedno desetinama miliona godina tokom perioda jure i krede. Jedna grupa dinosaurusa, dromeosauridi, bili su bliski rođaci ptica-dinosaurusa. Dromeosauridi su, poput ptica, bili prekriveni perjem i težili su da budu relativno mali i brzi. Velociraptori, proslavljeni u filmu „Park iz doba jure“, verovatno su najpoznatiji dromeosauridi (mada bi u stvarnosti bili manji i više perjati nego u filmovima).

A new microraptor species has been found in China https://t.co/B40jjTtp0r — Live Science (@LiveScience) 04. јун 2026.

Nova vrsta, Jian changmaensis, pripada kladi unutar porodice dromeosaurida pod nazivom mikroraptori. Mikroraptori su uglavnom bili mali; najpoznatija vrsta je otprilike veličine vrane.

– Jian je jedan od najvećih primeraka mikroraptora koji je ikada pronađen – rekla je Okonorova. – Deo kosti nadlaktice koji imamo dug je oko 10 centimetara, pa je čitav dinosaurus verovatno imao raspon krila od oko 1,2 metra, što je približno veličini kukuvije.

Iako naučnici imaju samo ruku Jiana, veruju da je on, kao i drugi mikroraptori, imao dugačko perje i na rukama i na nogama, što mu je davalo izgled životinje sa četiri „krila“ koja je koristila za jedrenje.

– Jian i drugi mikroraptori verovatno nisu bili sposobni za pravi, aktivni let, ali su verovatno mogli da jedre poput leteće veverice – kaže Okonorova.

Ime novog dinosaurusa, Jian changmaensis, referenca je na njegov ptičiji izgled i mesto porekla. Jian je krilato stvorenje u kineskoj mitologiji, a fosil je pronađen u basenu Čangma u kineskoj provinciji Gansu.

– Jian changmaensis otkriva da su ne-ptičji dinosaurusi živeli u onome što je danas basen Čangma, oblasti poznatoj po fosilima ptica – rekao je Met Lamana, dopisni autor studije i kustos paleontologije kičmenjaka u Prirodnjačkom muzeju Karnegi, kao i viši istraživač dinosaurusa. – Naš tim je u Čangmi pronašao više od stotinu fosila ptica, ali samo ovaj jedan primerak dinosaurusa koji nije ptica. Jian pruža ključni novi uvid u biološku istoriju regiona Čangma i ekološki kontekst predaka današnjih ptica.

– Ne možete razumeti život na planeti danas bez sagledavanja njegovog porekla – rekla je Okonorova. – Ptice su verovatno najuspešnija grupa kopnenih kičmenjaka na Zemlji danas. Učenje o ranim pticama i njihovim bliskim srodnicima, dinosaurima koji nisu ptice, daje nam bolje razumevanje onoga što je grupu ptica koja je preživela učinilo tako posebnom.

Autor: Marija Radić