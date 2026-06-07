SAN SVAKOG TURISTE POSTAO STVARNOST: Hotel sa 5 zvezdica u Dubaiju spustio cene ČETIRI PUTA, ali postoji jedna velika 'kvaka'!

Da li ste ikada sanjali da se baškarite u ultra-luksuznim vilama na stubovima, plivate u veštačkim lagunama na čuvenom ostrvu Palm Džumeira i živite životom holivudskih zvezda – i to za male pare? E pa, u Dubaiju je to trenutno moguće, ali razlog za ovaj nezapamćeni popust uopšte nije naivan.

Zbog novonastale situacije i rata na Bliskom istoku, Dubai je preko noći ostao bez stranih turista koji su punili tamošnje hotele po dve nedelje. Kako ne bi potpuno stavili ključ u bravu, menadžeri čuvenih hotela sa pet zvezdica povukli su očajnički, ali za goste fenomenalan potez – spustili su cene i do 75 odsto i ponudili popuste od kojih se vrti u glavi!

Gospodski odmor, ali samo na vikend

Najveći hit trenutno je luksuzni kompleks "Anantara Palm", inspirisan Tajlandom, koji je umesto svetskih milijardera postao pun – lokalnih stanovnika. Ljudi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata masovno koriste ovu priliku da za "smešan" novac osete čist luksuz.

Ipak, direktori hotela se suočavaju sa nesvakidašnjim problemima. Dok su stranci ostajali po pola meseca, lokalci dođu na jednu ili dve noći, proglase "stani-pani" preko vikenda, a onda od ponedeljka hoteli ponovo ostanu sablasno prazni.

The most spectacular rooftop infinity pools in Dubai! Dubai is home to some of the most amazing rooftop pools in the world. These are to best and most top rated rooftop pools in Dubai 2026 - by The Rooftop Guide. You can find both hotel exclusive pools and also pools with day pic.twitter.com/nav3VE07rU — The Rooftop Guide (@therooftopguide) 08. фебруар 2026.

Arapski milioneri napravili saobraćajni kolaps

Da sve bude još smešnije, hoteli koji su dizajnirani za goste koji dolaze avionima i taksijem, sada preživljavaju pravi logistički pakao sa – parkingom! Budući da domaći gosti dolaze sopstvenim automobilima, ispred ultra-luksuznih recepcija stvorile su se neviđene gužve, pa portiri ne znaju gde pre da parkiraju silne mašine.

I dok neki hoteli, poput kultnog "Burdž Al Araba" (Jedro), koriste ovo zatišje da nabace novo odelo i kompletno se renoviraju, zaposleni se nadaju da će se situacija brzo smiriti i da će se prepoznatljivi sjaj i bogati stranci vratiti u pustinjski raj čim se situacija u regionu stabilizuje. Do tada, ko je tamo – neka uživa u luksuzu po ceni prosečnog pansiona!

Autor: D.S.