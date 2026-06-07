ČUDO PRIRODE KOJE MORATE VIDETI: Tisa ponovo cveta! Počinje 10 dana čistog hedonizma, muzike i romantike – evo celog programa!

Jedinstveni prirodni fenomen zbog kojeg je Srbija postala svetska atrakcija, čuveno cvetanje Tise, i ovog juna će pretvoriti Novi Bečej u prestonicu romantike i magije. Tradicionalna manifestacija „Kad Tisa cveta“ zvanično počinje i trajaće sve do 14. juna, nudeći posetiocima nezaboravan program na obali reke.

Ova manifestacija svake godine privlači hiljade turista koji dolaze da svedoče prirodnom fenomenu koji ostavlja bez daha, ali i da uživaju u romantičnim vožnjama čamcima i fijakerima, tradicionalnom Tiskom bazaru, regati i kreativnim eko-radionicama. Svakako najmagičniji trenutak biće program „Ljubav što plovi Tisom“, kada hiljade posetilaca pušta zapaljene svećice sa željama niz reku.

**Cvetanje reke Tise**

**Tiski cvet koji tri godine živi u mulju izlazi na površinu vode da bi produžio svoju vrstu, ali i odmah uginuo, dok iza njih na reci ostaju cvetovi, kao prizor koji očevice ostavlja bez daha.** pic.twitter.com/P5J4ofO2L8 — Miroslav Vukašinović♒ (@Vukas948) 27. септембар 2023.

Brutalan muzički program na obali

Pored prirodnih lepota, Novi Bečej je ove godine spremio i ozbiljno dobar koncertni program koji će se održati u samoj završnici manifestacije:

Petak, 12. jun: ABBA Tribute Band (21:00) i Ribica Kiseonik (23:00)

Subota, 13. jun: "Veče panonskog admirala" u čast Đorđa Balaševića (21:00) i Beštija – Plavi orkestar tribute (23:00)

Nedelja, 14. jun: Kultni novosadski punk-rock sastav Atheist Rap (21:00) i Zelen patak (23:00)

Šta je zapravo cvetanje Tise i zašto je tako retko?

Ovaj fenomen traje svega nekoliko dana sredinom juna i predstavlja pravi prirodni spektakl. Milioni insekata poznatijih kao „tiski cvet” (Palingenia longicauda) podižu se iznad površine reke kako bi izveli svoj jedinstveni svadbeni ples.

„Kvaka“ je u tome što njihove larve provode čak tri godine živeći u mulju na dnu reke, a kada konačno izađu na površinu, žive svega nekoliko sati! U tom kratkom roku se roje, pare, polažu jaja i uginu, prekrivajući reku milionima belih krila.

Ovaj insekt je nekada bio rasprostranjen širom Evrope, ali je zbog zagađenja potpuno izumro. Danas, ovaj magični prizor možete videti samo u slivu reke Tise i na reci Jangcekjang u Kini, što ovu manifestaciju u Srbiji čini ekskluzivnim svetskim događajem koji nikako ne treba propustiti!

Autor: D.S.