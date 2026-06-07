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ČUDO PRIRODE KOJE MORATE VIDETI: Tisa ponovo cveta! Počinje 10 dana čistog hedonizma, muzike i romantike – evo celog programa!

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedinstveni prirodni fenomen zbog kojeg je Srbija postala svetska atrakcija, čuveno cvetanje Tise, i ovog juna će pretvoriti Novi Bečej u prestonicu romantike i magije. Tradicionalna manifestacija „Kad Tisa cveta“ zvanično počinje i trajaće sve do 14. juna, nudeći posetiocima nezaboravan program na obali reke.

Ova manifestacija svake godine privlači hiljade turista koji dolaze da svedoče prirodnom fenomenu koji ostavlja bez daha, ali i da uživaju u romantičnim vožnjama čamcima i fijakerima, tradicionalnom Tiskom bazaru, regati i kreativnim eko-radionicama. Svakako najmagičniji trenutak biće program „Ljubav što plovi Tisom“, kada hiljade posetilaca pušta zapaljene svećice sa željama niz reku.

Brutalan muzički program na obali

Pored prirodnih lepota, Novi Bečej je ove godine spremio i ozbiljno dobar koncertni program koji će se održati u samoj završnici manifestacije:

Petak, 12. jun: ABBA Tribute Band (21:00) i Ribica Kiseonik (23:00)

Subota, 13. jun: "Veče panonskog admirala" u čast Đorđa Balaševića (21:00) i Beštija – Plavi orkestar tribute (23:00)

Nedelja, 14. jun: Kultni novosadski punk-rock sastav Atheist Rap (21:00) i Zelen patak (23:00)

Šta je zapravo cvetanje Tise i zašto je tako retko?

Ovaj fenomen traje svega nekoliko dana sredinom juna i predstavlja pravi prirodni spektakl. Milioni insekata poznatijih kao „tiski cvet” (Palingenia longicauda) podižu se iznad površine reke kako bi izveli svoj jedinstveni svadbeni ples.

„Kvaka“ je u tome što njihove larve provode čak tri godine živeći u mulju na dnu reke, a kada konačno izađu na površinu, žive svega nekoliko sati! U tom kratkom roku se roje, pare, polažu jaja i uginu, prekrivajući reku milionima belih krila.

Ovaj insekt je nekada bio rasprostranjen širom Evrope, ali je zbog zagađenja potpuno izumro. Danas, ovaj magični prizor možete videti samo u slivu reke Tise i na reci Jangcekjang u Kini, što ovu manifestaciju u Srbiji čini ekskluzivnim svetskim događajem koji nikako ne treba propustiti!

Autor: D.S.

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