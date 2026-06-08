Wi-Fi vas špijunira POPUT KAMERE: Prate vas i kad niste na mreži

Wi-Fi signali u vašem domu mogu pratiti vaše kretanje i aktivnosti čak i kada niste povezani na internet. Analiza BFI signala omogućava posmatračima da „vide“ kroz zidove, što otvara nova pitanja o privatnosti i zloupotrebi tehnologije.

WiFi signali u vašem domu više nisu samo sredstvo za pristup internetu - oni mogu poslužiti i za praćenje vaših pokreta, čak „kroz zidove“. Istraživači sa Karlsruhe Institute of Technology upozoravaju da radio-talasi koje emituju telefoni i ruteri mogu stvarati „digitalnu sliku“ prisutnosti ljudi u prostoru.

Ova tehnologija funkcioniše bez ikakve veze sa uređajem korisnika - dovoljno je da prođete kroz prostor sa aktivnom mrežom, a signal reflektovan od tela omogućava napadačima ili posmatračima da detektuju prisustvo i kretanje.

WiFi kao nevidljiva kamera

WiFi signali se raspršuju prostorom, odbijaju od zidova, nameštaja, pa čak i od tela. Upravo ova svojstva danas omogućavaju razvoj tehnologija koje mogu da prate prisutnost, kretanje, pa čak i fine pokrete ili disanje osobe u prostoriji.

Bez uređaja povezanog na mrežu, sama promena signala omogućava osnovnu detekciju - napadači mogu videti da li se neko kreće i gde se nalazi, što podiže pitanje privatnosti na sasvim novi nivo.

„Izdajnički“ BFI signali

Ako se uređaj ipak poveže na mrežu, koristi se tzv. BFI (beamforming feedback information) - signal koji sadrži detaljne podatke o putanji WiFi talasa kroz prostor. Analiza ovih signala može otkriti čak i ponašanje korisnika, identitet, pa i aktivnosti koje se obavljaju u prostoriji.

Istraživači upozoravaju da BFI signali nisu zaštićeni i da se mogu presresti običnom opremom, što otvara ozbiljna pitanja o zloupotrebi i narušavanju privatnosti.

WiFi u domovima i rizik od zloupotrebe

Kako WiFi tehnologija sve više ulazi u pametne domove, zdravstvene uređaje i bezbednosne sisteme, povećava se i potencijalna zloupotreba. Napadi ne zahtevaju kamere ni fizički pristup - dovoljan je sam signal koji emituje ruter ili telefon.

Američki IEEE radi na standardizaciji WiFi aplikacija koje bi mogle da prikupljaju još više informacija, ali bez jasnih mehanizama zaštite privatnosti, što dodatno zabrinjava stručnjake.

Kako zaštititi privatnost?

Da biste zaštitili svoju privatnost, preporučuje se redovno ažuriranje rutera, korišćenje najnovijih bezbednosnih standarda poput WPA3 zaštite, ograničavanje pristupa mreži samo pouzdanim uređajima i isključivanje nepotrebnih funkcija koje prikupljaju dodatne podatke. Takođe, važno je pratiti bezbednosna obaveštenja proizvođača opreme i menjati podrazumevane lozinke kako biste smanjili rizik od neovlašćenog nadzora i potencijalnih zloupotreba tehnologije.

Autor: S.M.