BIZARNIJE OD NAJLUĐEG FILMA: Upoznajte najbogatijeg psa na svetu koji ima 400 miliona dolara, sopstvenu vilu i ličnog kuvara! (FOTO+VIDEO)

Dok obični smrtnici svakodnevno štede, računaju svaku paru i razmišljaju kako da rastegnu budžet do prvog u mesecu, jedan nemački ovčar po imenu Gunter VI živi život o kakvom 99% čovečanstva može samo da sanja. Ovaj pas zvanično ima bogatstvo procenjeno na neverovatnih 400 miliona dolara i poseduje sopstvenu imperiju!

Ovo nije šala, niti izmišljotina sa društvenih mreža – Gunter VI je pravno priznat kao najbogatija životinja na planeti, a njegova svakodnevica ostavlja ljude u potpunom šoku.

Kako je jedan pas postao multimilioner?

Priča o Gunterovom bogatstvu zvuči kao holivudski film. Sve je počelo od njegove prabake, kuje Guntera III. Njena vlasnica, nemačka grofica Karlota fon Libenštajn, preminula je 1992. godine. Budući da nije imala dece ni bliske rođake, a patološki je volela svog psa, čitavo svoje ogromno bogatstvo prepisala je – kućnom ljubimcu.

Međutim, pošto pas zakonski ne može da potpiše ček ili kupi nekretninu, novcem upravlja specijalni trust advokata i menadžera. Oni su tokom proteklih decenija toliko pametno ulagali grofičin novac u nekretnine i akcije da se bogatstvo sa početnih 80 miliona popelo na neverovatnih 400 miliona dolara, koje je nasledio današnji Gunter VI.

Život na visokoj nozi: Šampanjac, jahte i bivša Madonina vila



Gunter VI ne spava u kućici u dvorištu, niti jede klasične granule iz pet šopa. Njegov lifestyle je čist hedonizam:

Vila u Majamiju: Gunter je donedavno bio vlasnik luksuzne vile u Majamiju sa devet spavaćih soba i bazenom, koju je trust kupio direktno od pop zvezde Madone. Vila je pre nekoliko godina prodata za neverovatnih 29 miliona dolara, čime je pas zaradio čist profit.

Lični kuvar i posluga: O psu brine čitav tim ljudi. Svakog dana lični kuvar mu sprema vrhunske obroke – Gunter obožava najskuplje komade govedine (Vagju odreske) i kavijar.

Putovanja privatnim avionom: Kada pas ide na odmor, ne ide u transporteru. On putuje privatnim džetom, ima svoju jahtu na kojoj provodi leta, a oko vrata nosi ogrlice sa pravim dijamantima.

Bizarna istina iza kulisa

Naravno, gde je ogroman novac, tu su i teorije zavere. O ovom psu je snimljen i dokumentarac na Netfliksu koji je otkrio da su italijanski menadžeri koji vode trust iskoristili priču o psu kao savršenu marketinšku masku za bizarne zabave, kupovinu medija i investicije širom sveta.

Ipak, sa marketinške ili zakonske strane, Gunter VI je i dalje zvanični vlasnik svega, a papiri pokazuju da mu na računu leži cifra od koje se vrti u glavi.

Dok vi razmišljate šta ćete sutra za ručak, Gunter verovatno leži pored bazena u Majamiju i čeka svoj tatar biftek. Život definitivno nije fer!

Autor: D.S.