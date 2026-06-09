Pilot upravljao komercijalnim avionima skoro 17 godina BEZ LICENCE: ŠOK otkriće u Kanadi

Bivši pilot upravljao je komercijalnim avionima skoro 17 godina bez potrebne licence, na više od 900 domaćih i međunarodnih letova, saopštila je danas policija kanadske pokrajine Ontario.

"Kompleksna istraga o prevari i falsifikovanju otkrila je da je pilot komercijalne avio-kompanije, koji je čitavu svoju karijeru, od 1998. do 2025. godine, leteo za avio-kompaniju Er Kanada, falsifikovao licencu koja mu je bila neophodna kada je 2009. godine unapređen u kapetana", navodi se u saopštenju policije, prenosi NBC News.

Istraga, nazvana ''Projekat Ikar'' ukazuje na svesni pokušaj zaobilaženja sistema koji su dizajnirani da štite javnost.

"Kada se to dogodi, neophodna je odgovornost", izjavio je Nando Janika, predsednik Upravnog odbora policije regiona Pil.

Zvaničnici su saopštili da je ovaj čovek leteo putničkim avionima tipa Boing 767, 777 i 787 na više od 900 domaćih i međunarodnih letova, prevozeći desetine hiljada putnika bez potrebne licence.

"Naša istraga nas je dovela do zaključka da je sve ovo rađeno bez odgovarajuće licence koja je obavezna za letenje sa pilotiranje na koercijalnim letovima. Umesto toga, verujemo da je optuženi lažno prikazivao svoje kvalifikacije i poslodavcu i regulatoru", rekao je zamenik načelnika policije Nik Milinovič.

Autor: Marija Radić