Istorijska presuda protiv Google: Veštačka inteligencija više ne sme da laže

Regionalni sud u Minhenu doneo je istorijsku presudu kojom je proglasio kompaniju Google direktno odgovornom za lažne informacije koje generiše njihova veštačka inteligencija. Sud je odredio privremenu meru kojom se ovoj tehnološkoj kompaniji zabranjuje širenje neistina o dve izdavačke kuće pod pretnjom kazne. Ova odluka donosi potpuno novu vrstu pravne odgovornosti za velike internet platforme.

Spor je nastao kada je Google-ov sistem AI Overviews lažno povezao pomenute izdavače sa prevarama i sumnjivim poslovanjem na internetu. Veštačka inteligencija je pomešala podatke različitih firmi i kreirala optužbe koje se nisu nalazile ni u jednom od linkovanih izvora. Sud je zaključio da ove izmišljene tvrdnje predstavljaju lične stavove kompanije Google jer oni u potpunosti kontrolišu algoritam.

Zašto Google više ne može da se pravda izvorima sa interneta

Do sada su se pretraživači uspešno branili tvrdnjom da samo prenose tuđi sadržaj i da nisu odgovorni za tačnost sajtova. Ipak, minhenski sud ističe da veštačka inteligencija prepisuje i ocenjuje rezultate stvarajući potpuno nov i nezavisan tekst. Zbog toga se uobičajena pravila o zaštiti i imunitetu pretraživača ne mogu primeniti na ove nove pametne opcije.

Google je na sudu pokušao da se odbrani tvrdnjom da korisnici mogu sami da provere izvore i da već znaju da botovima ne treba slepo verovati. Sud je ovaj argument glatko odbacio jer zvanične studije pokazuju da ljudi retko kada klikću na linkove unutar AI odgovora. Pored toga, veštačka inteligencija stvara privid apsolutne tačnosti jer nudi tekst koji deluje potpuno logično i samostalno.

Opasnost od miliona netačnih odgovora

Analiza poznatog startapa Oumi pokazuje da Google-ov najnoviji model Gemini 3 daje tačne odgovore u 91 odsto slučajeva. Iako to na prvi pogled zvuči visoko, na globalnom nivou to i dalje znači milione lažnih odgovora svakog sata. Dodatni problem je što više od polovine tačnih odgovora uopšte nema jasnu potvrdu u linkovima koje Google navodi.

Zbog ovog velikog propusta, Google je primoran da plati 80 odsto sudskih troškova u ovom istorijskom procesu. Ova presuda bi mogla da pokrene lavinu sličnih tužbi širom sveta, što predstavlja ogroman rizik za sisteme kao što su ChatGPT ili Claude. Budući da algoritmi i dalje mogu ponoviti iste greške, tehnološke kompanije se od sada suočavaju sa ozbiljnim pravnim i finansijskim posledicama.

Autor: S.M.