Huawei Mate X7 i nova 14 Pro: Kada tehnologija prestane da prati trendove i počne da ih postavlja

Tržište pametnih telefona poslednjih godina donosi sve više sličnih uređaja. Razlike između modela često se svode na nijanse u dizajnu, nešto bolju kameru ili brže punjenje. Ipak, postoje uređaji koji pokušavaju da pomere granice i pokažu u kom pravcu bi mobilna tehnologija mogla da se razvija u narednim godinama. Upravo među takve telefone mogu da se svrstaju Huawei Mate X7 i Huawei nova 14 Pro.

Iako pripadaju potpuno različitim kategorijama, oba modela predstavljaju demonstraciju Huaweifilozofije koja poslednjih godina sve više stavlja akcenat na korisničko iskustvo, fotografiju,veštačku inteligenciju i dizajn. Jedan je namenjen onima koji žele najnaprednije tehnološkorešenje u formi preklopnog telefona, dok je drugi kreiran za korisnike kojima su kreativnost,fotografija i moderan stil života u prvom planu.

Mate X7: Preklopni telefon koji više nije kompromis

Pre nekoliko godina preklopni telefoni bili su tehnološka demonstracija mogućnosti. Danas se odnjih očekuje mnogo više, da budu jednako praktični, izdržljivi i sposobni kao klasični premiummodeli. Huawei Mate X7 odgovara na taj izazov.

Promo Promo Previous Next

Prva stvar koja privlači pažnju jeste dizajn. Uređaj kombinuje izuzetno tanko kućište sa velikimunutrašnjim ekranom koji se otvara u gotovo tablet iskustvo. Kada je zatvoren, ponaša se kaoklasičan premium telefon, dok otvaranjem pruža potpuno novu dimenziju rada, zabave imultitaskinga. Huawei je uspeo da zadrži eleganciju uređaja uprkos kompleksnoj konstrukciji, paMate X7 teži oko 235 grama i zadržava veoma tanak profil.

Promo Promo Previous Next

Međutim, ono što je možda još zanimljivije jeste činjenica da se Huawei nije fokusirao samo na formu. Mate X7 donosi ozbiljan fotografski sistem koji pokušava da ukloni jednu od najvećihrazlika između preklopnih i tradicionalnih flagship uređaja. True-to-Colour kamera omogućava preciznije reprodukovanje boja čak i u veoma zahtevnim uslovima osvetljenja, dok unapređeni glavni senzor sa promenljivim otvorom blende omogućava kvalitetne fotografije i tokom dana inoću.

Posebnu pažnju privlači telefoto sistem koji omogućava približavanje udaljenih objekata uz zadržavanje visokog nivoa detalja. Bilo da fotografišete gradske panorame, arhitekturu ili detalje koje golim okom teško primećujete, Mate X7 pokazuje koliko su mobilne kamere napredovale poslednjih godina.Video mogućnosti uređaja su na visokom nivou. Ultra HDR video donosi bogatiji prikaz svetlih i tamnih delova kadra, dok poboljšana obrada slike omogućava prirodnije boje i više detalja u svakom snimku. Rezultat su video zapisi koji izgledaju profesionalno, bez potrebe za dodatnom opremom ili komplikovanom obradom.

Naravno, kada je reč o preklopnim telefonima, izdržljivost je jedna od najvažnijih tema. Zato Mate X7 koristi novu generaciju zaštitnog Kunlun stakla, unapređenu šarku i višeslojnu konstrukciju unutrašnjeg ekrana koja dodatno povećava otpornost na svakodnevno korišćenje.

nova 14 Pro: Portreti kao glavni adut

Dok Mate X7 pokazuje koliko daleko može da ode preklopna tehnologija, Huawei nova 14 Pro fokus stavlja na nešto drugo - ljude.

Nova serija već godinama gradi reputaciju uređaja namenjenih korisnicima koji žele odlične kamere, moderan dizajn i funkcije prilagođene svakodnevnom kreiranju sadržaja. Huawei nova 14 Pro nastavlja upravo tim putem, ali sa značajnim unapređenjima u segmentu portretne fotografije.

U centru pažnje nalazi se Ultra Chroma kamera koja koristi napredne algoritme za preciznijebeleženje boja i tonova. Zahvaljujući tome, fotografije izgledaju prirodnije, a portreti zadržavajuautentičnost čak i u komplikovanim svetlosnim uslovima. Huawei posebno ističe mogućnostvernog prikaza tonova kože, šminke, svetla i atmosfere scene, što je postalo veoma važno u eridruštvenih mreža i svakodnevnog deljenja sadržaja.

Prednja kamera predstavlja jedan od najvećih aduta uređaja. Senzor od 50 megapiksela ukombinaciji sa dodatnom portretnom kamerom omogućava fotografisanje u rasponu od širokihgrupnih selfija do detaljnih krupnih kadrova. To znači da isti uređaj može podjednako dobro daposluži za putovanja, događaje, koncerte ili svakodnevne objave na društvenim mrežama.

Dodatni kvalitet fotografijama daje unapređeni XD Portrait Engine 3.0. Ovaj sistem koristiveštačku inteligenciju za obradu pet ključnih elemenata portreta – oblika lica, teksture kože,svetla, boja i zamućenja pozadine. Cilj nije da fotografije izgledaju veštački obrađeno, već dazadrže prirodan izgled uz suptilna poboljšanja koja čine da svaka fotografija izgledaprofesionalnije.

Više od još dva nova telefona

Huawei Mate X7 i Huawei nova 14 Pro pokazuju dva različita pravca razvoja savremenihpametnih telefona. Jedan demonstrira potencijal preklopnih uređaja da postanu ozbiljna zamenaza tradicionalne premium telefone, dok drugi pokazuje koliko fotografija, veštačka inteligencija ipersonalizovano korisničko iskustvo postaju važni savremenim korisnicima.

U vremenu kada se često čini da mobilna industrija nema mnogo prostora za iznenađenja,ovakvi uređaji podsećaju da inovacije i dalje mogu da budu uzbudljive – posebno kadatehnologija uspe da bude istovremeno napredna, praktična i prilagođena stvarnim potrebamakorisnika.

Autor: D.S.