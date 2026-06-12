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Pao Facebook! Korisnici masovno prijavljuju da mreža ne radi

Izvor: Telegraf, Foto: Unsplash.com ||

Društvena mreža Facebook pala je na globalnom nivou, a milioni korisnika širom sveta odjednom ne mogu da pristupe svojim nalozima.

Problemi su počeli iznenada u svim delovima planete, a žalbe neprekidno stižu kako za mobilnu aplikaciju, tako i za desktop verziju. U ovom trenutku platforma je potpuno neupotrebljiva za većinu ljudi.

Korisnici masovno prijavljuju da im se aplikacija sama odjavljuje ili da uopšte ne mogu da osveže početnu stranu sa vestima. Specijalizovani sajtovi za praćenje rada internet platformi beleže ogroman skok prijava prekida u Evropi, Americi i Aziji.


Iz matične kompanije Meta se još uvek nisu zvanično oglasili povodom ovog iznenadnog prekida rada. Inženjerski timovi verovatno već rade na hitnom rešavanju problema, ali zvanično saopštenje i objašnjenje se i dalje čeka.

Autor: S.M.

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