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SUTRA ispoštujte ovaj običaj i čeka vas sreća CELE GODINE: Slavimo sveca koji je simbol praštanja

Izvor: Pink.rs/Ona.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Sveti mučenik Nikifor, čiji se spomen u pravoslavnom kalendaru obeležava 15. juna, u hrišćanskoj tradiciji važi za simbol praštanja, smirenja i duhovne snage.

Njegov život i stradanje vekovima se prenose kao pouka o važnosti oproštaja i posledicama gordosti.

Priča o prijateljstvu i izdaji

Prema predanju, Nikifor je živeo u Antiohiji u 3. veku i bio blizak prijatelj sa sveštenikom Saprikijem. Njih dvojica su se vremenom udaljila nakon sukoba i prestanka komunikacije.

Kada je Saprikije tokom progona hrišćana uhapšen i osuđen na smrt, Nikifor je pokušao da ga zamoli za oproštaj i pomirenje. Međutim, Saprikije je odbio da mu oprosti.

U trenutku pogubljenja, prema predanju, Saprikije se zbog svoje ogorčenosti odrekao vere, dok je Nikifor, koji je pokazao spremnost na oproštaj, stradao umesto njega i postao mučenik.

Pouka o praštanju i veri

Ova priča se u pravoslavlju tumači kao snažna poruka da bez praštanja nema duhovnog mira i spasenja. Gordost i tvrdoglavost, kako se veruje, mogu uništiti i najčvršću veru, dok iskreno pokajanje i spremnost na oproštaj donose duhovno isceljenje.

Narodna verovanja i običaji

U narodnoj tradiciji, dan Svetog Nikifora smatra se danom praštanja i smirenja.

Veruje se da će oni koji se tog dana pomire ili oproste nekome biti blagosloveni tokom cele godine. Takođe, smatra se da je loše ulaziti u sukobe i postupati iz inata.

U nekim krajevima postoji običaj paljenja sveće za duhovno očišćenje, posebno ako postoje nerazrešeni odnosi i sukobi. Negde se ostavlja i parče hleba na prozoru kao simbol spremnosti na oproštaj i pomirenje.

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