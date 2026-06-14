Saveti za vožnju tokom kiše: Evo šta treba da znate

Prva kiša nakon sušnog perioda zaslužna je za neke od najopasnijih uslova za vožnju. Kiša se meša s uljem i prašinom na putu, što stvara posebno klizavu kolovoznu površinu. Usled toga izloženi ste većoj opasnosti od gubitka kontrole nad vozilom.

Pratite saobraćaj što dalje ispred sebe i usporite tako što ćete pustiti papučicu gasa, pre nego pritiskom na kočnicu. Izbegavajte korišćenje kočnica koliko god je to moguće. Naglo kočenje na mokrom kolovozu može izazvati proklizavanje.

Prvo i osnovno što treba da uradite prilikom upravljanja automobilom ili bilo kojim drugim vozilom po kiši jeste da uključite brisače. Na taj način ćete, uz redovno održavanje čistog vetrobranskog stakla, značajno poboljšati vidljivost na putu. Ono što je bitno da uradite jeste da jednom godišnje zamenite brisače kako biste predupredili mogućnost njihovog kvara, pucanja ili kidanja.

Verovatno već znate da je u Srbiji zakonska obaveza da farovi na vozilu budu uključeni i po dnevnom svetlu. Međutim, kada je vožnja po kiši u pitanju, to ne treba da predstavlja samo normativnu, već i društveno-moralnu obavezu. Dakle, čim počne da pada kiša, obavezno uključite sva svetla na četvorotočkašu. Takva vrsta signalizacije je jedan od najbezbednijih načina “komunikacije” između vozila.

Čuvajte se proklizavanja

Jedno je sigurno – isuviše brza vožnja po kiši i vlažnim putevima za posledicu uvek ima proklizavanje automobila ili drugog vozila. Stoga, uvek obazrivo, oprezno i usporeno skrećite u krivinima, da ne rizikujete svoje, ali i tuđe zdravlje i život. Proklizavanje vozila uvek podrazumeva i totalni gubitak kontrole nad vozilom. Inače, za proklizavanje je dovoljno da vozite brzinom 55 kilometara na sat na svega tri milimetra kiše.

Autor: Marija Radić