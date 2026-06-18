Leto je najveći neprijatelj laptopa: Beogradski majstor otkriva zašto se gase sami i kako da vam ne crknu usred posla

Sve je počelo bezazleno — laptop se ugasio sam od sebe, taman dok je trebalo da se pošalje izveštaj pred kraj radnog dana. Bez upozorenja, bez plavog ekrana, prosto se isključio kao da je neko izvukao struju. Ako vam se ovo dešavalo ovog leta, niste usamljeni. U beogradskim servisima kažu da im preko leta broj ovakvih slučajeva skoči, a razlog je prozaičniji nego što mislite.

„Devet od deset laptopova koji se leti gase sami nisu pokvareni — pregreju se", kaže Branko Glišević iz servisa BG Computers. „Termalna pasta na procesoru se vremenom osuši, ventilator se zapuši prašinom, a onda temperatura skoči i laptop se sam isključi da se ne bi spržio. Ljudi pomisle da je matična ploča otišla i da treba nov uređaj, a u stvari je rešenje čišćenje i nova pasta."

To čišćenje, kažu, košta oko 3.500 dinara i traje obično jedan dan. Problem je što mnogi to ignorišu mesecima, sve dok laptop ne počne da koči i pri otvaranju pretraživača. „Što duže radi pregrejan, to više pati procesor. Tu se onda od popravke od par hiljada dođe do ozbiljnog kvara."

Ekran, baterija i — kafa

Posle pregrevanja, najčešće na red dolaze polomljeni ekrani, baterije koje drže dvadeset minuta i prosute tečnosti. Zamena ekrana, kažu, počinje od oko 1.000 dinara za sam rad, plus deo koji zavisi od modela. Najgori scenario je tečnost: „Kafa i laptop ne idu zajedno. Ako se prolije, najvažnije je odmah isključiti uređaj i ne paliti ga — što pre dođe na čišćenje, veće su šanse da se spasi."

Star laptop ne mora na otpad

Ono što retko ko očekuje da čuje od servisera jeste — nemojte žuriti da kupujete nov. „Laptop od pet-šest godina koji se muči najčešće samo treba SSD disk. Ubaci se SSD, prebaci sistem, i mašina koja se palila tri minuta sad se upali za petnaest sekundi. To je oko 3.500 dinara, a dobijete utisak kao da imate nov laptop."

Ali ima i druga strana, koju, priznaje, ne čujete često: „Ponekad popravka ne vredi. Ako je u pitanju star procesor, a deo koji treba menjati košta više od polovine vrednosti laptopa, pošteno je reći čoveku da uloži u nov. Ne valja muljati ljude."

Foto/BG Computers Foto/BG Computers Foto/BG Computers Previous Next

Kako da vas ne prevare

Upravo to muljanje je, kaže, najveći problem struke. Savet za sve koji nose uređaj na popravku je jednostavan: tražite da vam se kvar i cena kažu pre nego što se uđe u popravku. „Kod nas je dijagnostika besplatna ako se kvar utvrdi bez rasklapanja uređaja. Ako treba rasklapati da bi se videlo šta je, to se naplaćuje, ali cenu kažemo unapred. Niko ne bi smeo da vam naplati nešto na šta niste pristali."

Drugo pravilo: pitajte za garanciju na izvršen rad. I treće, ono najvažnije — napravite kopiju važnih fajlova čim primetite da nešto nije u redu. „Kad disk počne da otkazuje, svako paljenje je rizik. Oporavak podataka je moguć, ali košta i nije uvek stopostotan. Mnogo je jeftinije na vreme prebaciti slike i dokumenta."

Za kraj, banalan ali delotvoran savet za ovo leto: ne držite laptop na krevetu, jorganu ili krilu. „Ventilatori su sa donje strane. Kad ih zapušite, laptop se guši. Tvrda, ravna podloga produžava život uređaju više nego što ljudi misle."

Više o najčešćim kvarovima i popravkama možete pogledati na stranici beogradskog servisa laptop servis Beograd.

Autor: D.S.