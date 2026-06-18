SPREČITE DA SE AUTOMOBIL ZAGREJE KAO RERNA: 10 jednostavnih trikova za hlađenje i zaštitu od vrelog sunca

Iako letnje vrućine još nisu stigle, znamo da su na pragu i da u našem automobilu mogu za tili čas napraviti paklene vrućine. Ulazak u vozilo koje je stajalo na Suncu često je iskustvo koje niko ne želi da ponavlja iznova i iznova – volan je previše vruć, sedišta su upekla, a vazduh, vazduh unutra deluje kao da dolazi iz rerne.

Srećom, postoje jednostavni i efikasni trikovi koji mogu da pomognu da unutrašnjost auta ostane bar malo podnošljivija - od položaja parkiranja, preko korišćenja štitnika, pa sve do jednostavnih navika koje ne zahtevaju nikakvu dodatnu opremu – rešenja su često lakša nego što mislite.

Koristite zaštitu za vetrobran i za prozore

Ovi alati su efikasan način da blokirate sunčeve zrake i UV zračenje, čime možete da zadržite unutrašnjost automobila hladnijom za čak 17 stepeni Celzijusa ili više, a takođe ćete smanjiti izlaganje sunčevoj svetlosti elektronici na instrument tabli.

Zaštite za prozore automobila mogu se lako postaviti na bočne prozore, zadnje prozore, pa čak i sunčane krovove.

Pokrijte volan

U vrelim letnjim danima, dodirivanje vrućeg volana može se uporediti sa stavljanjem ruke na vruću ringlu – samo nekoliko sekundi dodira može da izazove opekotine prvog stepena.

Koristite zaštitu za volan ili čak jednostavan peškir kako biste održali temperaturu volana pod kontrolom. Takođe, pobratite pažnju i na materijal od kojeg je napravljen. Za razliku od vinila ili poliestera kožni poklopci za volan su dugotrajniji i mogu pomoći da volan ostane duže hladniji.

Investirajte u zaštitu za sedišta

Ako imate kožna sedišta u automobilu, onda znate da se ona brzo zagreju pod direktnim sunčevim svetlom, pretvarajući vašu vožnju u pakao. Specijalno dizajnirane zaštite za sedišta mogu da zaštite vaša sedišta od sunca, sprečavajući da dostignu opasne temperature. Takođe dodaju dodatni sloj zaštite od UV zraka, pomažući da očuvate kvalitet i izgled vaših sedišta.

Ako ne želite potpune zaštite, pokrivanje sedišta i kopči sigurnosnog pojasa peškirima je jednostavna i povoljna alternativa. Ovaj brzi trik može učiniti početni kontakt sa sedištima i kopčama mnogo prijatnijim.

Razmislite o toniranju prozora

Tonirani prozori mogu biti prava promena u uslovima vrućine. Smanjuju količinu toplote koja ulazi u vaš automobil, što pomaže u snižavanju unutrašnje temperature.

Imajte na umu da se regulative o toniranju prozora razlikuju u zavisnosti od toga gde živite, pa obavezno proverite zakon da biste saznali šta je a šta nije dozvoljeno.

Instalirajte solarni ventilator

Ovi prenosivi ventilatori koriste obnovljivu energiju – stvarnu energiju Sunca – kako bi održali stalni protok vazduha unutar vašeg automobila, čak i dok je parkiran, pomažući da se temperatura unutar vozila svede. Efikasan su i ekološki prihvatljiv način za borbu protiv letnje vrućine, a cena im se kreće od 10 do 30 dolara.

Za instalaciju ventilatora, jednostavno ga postavite na otvoren prozor, a zatim podignite prozor da ga sigurno pričvrstite na mestu. Okrenite solarni panel prema spolja, koji potom pokreće ventilator koji izbacuje vruć vazduh iz automobila kad sunčeva svetlost bude apsorbovana.

Parkirajte u hladu

Ovaj saveti može izgledati kao očigledan, ali može biti pravi spas. Parkiranje u hladu, ispod drveta ili čak zgrade, može značajno smanjiti izloženost vašeg automobila sunčevim zracima. Parkiranje u zatvorenoj, privatnoj garaži je najbolja opcija ako je moguće, ali parking garaže i pokriveni parkirališni prostori mogu takođe pružiti zaštitu vašem automobilu tokom vrelog dana.

Stavite ceradu na automobil

Ako ne možete parkirati vozilo u zasenjenom prostoru, razmislite o postavljanju navlake na vaš automobil tj. cerade – najbolje je da bude napravljen od prozračnog materijala kako bi se sprečila nagomilavanje vlage koja može oštetiti farbu.

Pokrivači za automobile mogu pomoći da zaštite farbu od štetnih UV zraka i da održe automobil nešto hladnijim.

Izbegavajte parkiranje na vrelom asfaltu

Vrući asfalt može uzrokovati da vazduh unutar guma vašeg automobila proširi, što može povećati pritisak u gumama. Previsok pritisak u gumama može smanjiti prianjanje, uzrokovati neravnomerno trošenje guma i učiniti ih podložnijim proboju ili eksploziji guma. Zato, ako imate izbor, pokušajte da parkirate na travi ili šljunku.

Polirajte svoj automobil

Održavanje redovne rutine poliranja automobila – otprilike svakih tri do četiri meseca – nije samo za sjajan izgled vašeg automobila. Zapravo, to štiti vaš automobil od oštrih letnjih sunčevih zraka.

Kao što nanosite kremu za sunčanje da zaštitite svoju kožu od UV oštećenja, vosak deluje kao barijera između farbe vašeg automobila i štetnog solarnih zračenja – što može izazvati oksidaciju, zbog čega farba izbledeti, promeni boju ili čak oguli u težim slučajevima.

Održavajte brisače vetrobranskog stakla

Ekstremna vrućina može uzrokovati da brisači vetrobranskog stakla osuše i puknu, smanjujući njihovu efikasnost. Da biste ih zaštitili, podignite brisače sa vetrobranskog stakla kada parkirate automobil kako biste izbegli direktan kontakt sa zagrejanom staklom. Redovno čišćenje brisača vlažnom krpom i primena zaštite za gume može produžiti njihov vek trajanja i očuvati njihovu sposobnost da uklone prašinu, kišu i otpatke.

Boja automobila

I na kraju, verovatno već znate da i boja automobila može značajno uticati na to koliko toplote upija od sunca. Tamni automobili – poput crnih ili tamno plavih – upijaju više toplote u poređenju sa svetlim automobilima. Nasuprot tome, svetli automobili, posebno beli, ostaju hladniji pod suncem jer više odbijaju sunčevu svetlost.

I samo da napomenemo: Modifikacije na vašem automobilu – kao što je toniranje prozora ili čak poliranje automobila – mogu potencijalno da ponište bilo kakve garancije koje vaš automobil može imati. Na primer, ako vosak ošteti farbu vašeg automobila, verovatno neće biti pokriveno garancijom.

Autor: Marija Radić