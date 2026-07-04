'Radim polako' Devet puta se spasio smrti, pa odlučio da SAM SEBI ISKOPA GROB (VIDEO)

U narodu se često kaže da neki ljudi imaju „devet života kao mačke“, ali u slučaju 54-godišnjeg Mirača Erola iz turskog sela Kuzjakakešeler (okrug Safranbolu), ova metafora je postala surova realnost.

Nakon što je tokom života prevario smrt u neverovatnim, filmskim scenarijima, ovaj penzioner i otac dvoje dece doneo je bizarnu odluku koja je šokirala njegovu porodicu i komšije – uzeo je lopatu u ruke i otišao na seosko groblje da sam sebi iskopa grobno mesto.

Mirač veruje da je njegova neverovatna sreća konačno presušila i da je poslednjim incidentom zvanično potrošio i poslednji, deveti život koji mu je sudbina dodelila.

Šest puta pogledao smrti u oči

Erolova neverovatna borba sa ecelom (sudbinskim časom) počela je na prelazu milenijuma, a lista nesreća koje je preživeo zvuči prosto nestvarno:

2000. godina: Doživeo je prvu stravičnu saobraćajnu nesreću u Istanbulu. Nakon višemesečne lavovske borbe lekara i dugog bolničkog lečenja, uspeo je da stane na noge i vrati se na posao.

2005. godina: Druga teška saobraćajna nesreća. Ovog puta Erol je polomio kičmu. Bio je prikovan za krevet punih godinu dana, a lekari su sumnjali da će ikada više prohodati. On je ponovo pobedio prognoze.

2015. godina: Treći udes. Nakon ove nesreće odlučuje da ode u penziju, posluša želju svoje supruge i 2017. godine se iz užurbanog Istanbula preseli u mirno rodno selo.

Napad medveda: Tokom jedne naizgled mirne šetnje prirodom u okolini sela, naleteo je na ženku medveda sa mečićima. Životinja ga je napala i bacila u provaliju.

2025. godina: Preživeo je čak tri uzastopna srčana udara u kratkom vremenskom razmaku.

Poslednja kap: Nedavno su ga, u razmaku od samo nedelju dana, dva puta ubole pčele. Zbog ekstremne alergijske reakcije oba puta je pao u duboku komu.

Bliski susret na ivici ambisa: "Osetio sam kako letim kroz vazduh"

Među svim nesrećama, Erol posebno pamti stravičan napad divlje zveri u šumi, koji je jedva preživeo zahvaljujući čistom čudu.

- Medved me je ščepao na samoj ivici litice i bukvalno me bacio dole. Osetio sam kako letim kroz vazduh. Prilikom pada u provaliju udarao sam u grane borova i kotrljao se. U samrtnom ropcu, u strahu da će medved sići za mnom, uspeo sam nekako da se odvučem i otpužem niz potok da bih se sakrio. Moja jedina sreća bila je što zver nije krenula za mnom, jer bi me inače potpuno raskomadala. Našli su me prijatelji koje sam uspeo da pozovem telefonom i prebacili me u bolnicu - priseća se Erol.

Odluka koja je prestravila selo: "Potrošio sam deveti život, vreme je za pripremu"

Nakon što se probudio iz druge „pčelinje“ kome i izašao iz bolnice, Mirač je seo, stavio sve na papir i shvatio da je njegova računica jasna.

- Kažu da mačke imaju devet života. Ja sam seo i izračunao svoje. Sa ovim poslednjim ubodom pčele i komom, ja sam svoj deveti život zvanično vratio sudbini. Vođen tim unutrašnjim osećajem, odlučio sam da sam sebi iskopam grob. Pošto sam sada srčani bolesnik, a i vreme je kišovito, radim to polako, natenane. Pripremam teren, a u narednom periodu ću pokušati da obezbedim i nadgrobni spomenik - priča ovaj 54-godišnjak.

Njegov potez je u selu najpre dočekan sa nemerljivim šokom i negodovanjem. Prijatelji i komšije su ga oštro kritikovali govoreći mu da je još uvek mlad i da ne priziva nesreću, ali njegova supruga je na kraju prihvatila ovu bizarnu odluku.

- Svi su bili u čudu, pitali su me kako sam mogao da donesem takvu odluku. Moja supruga, koja je prošla kroz svaku moju dramu i bolnicu, na kraju je reagovala potpuno normalno. Rekla mi je: 'Pa, na ovom svetu ne postoji stvar koja ti se već nije dogodila.' Jednostavno, dobio sam taj snažan unutrašnji osećaj, intuiciju, i rešio da je poslušam - zaključuje Erol, dok polako nastavlja da uređuje sopstveno večno počivalište.

Autor: S.M.