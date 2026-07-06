Stiže nova WhatsApp funkcija koju su korisnici dugo čekali: Zelena tačka kao pomoć korisnicima

WhatsApp uvodi novu funkciju sa zelenom tačkom koja pokazuje kada su kontakti trenutno aktivni u aplikaciji. Saznajte kako radi, kada stiže korisnicima i šta se menja u vezi sa privatnošću.

Kompanija Meta postepeno uvodi novu funkciju koja korisnicima omogućava da na jednostavniji način prepoznaju kada su njihovi kontakti trenutno aktivni u aplikaciji. Nakon višemesečnog testiranja u beta verzijama za Android i iOS uređaje, ova opcija počinje da stiže do sve većeg broja korisnika širom sveta. Kao i kod većine novih funkcija koje WhatsApp uvodi, distribucija će se odvijati postepeno, pa neće svi korisnici dobiti mogućnost u istom trenutku.

Nova funkcija je najpre bila dostupna ograničenom broju korisnika Android beta programa, gde su programeri pratili njen rad i prikupljali povratne informacije. Nakon uspešnog testiranja, ista mogućnost počela je da se pojavljuje i u beta verzijama za iPhone uređaje, čime je napravljen još jedan korak ka njenom globalnom uvođenju.

Najveća novina jeste zelena tačka koja će se prikazivati pored profilne fotografije kontakta kada je ta osoba aktivna na WhatsApp-u. Zahvaljujući ovom jednostavnom vizuelnom indikatoru, korisnici će moći već na prvi pogled da procene da li je neko trenutno prisutan u aplikaciji i da li postoji veća verovatnoća da će odmah odgovoriti na poruku.

Za razliku od opcije „Poslednji put viđen“, koja prikazuje kada je korisnik prethodno koristio aplikaciju, zelena tačka pruža informaciju u realnom vremenu. To znači da će biti mnogo lakše proceniti da li je pravi trenutak za započinjanje razgovora ili slanje važne poruke, bez potrebe za dodatnim proveravanjem statusa aktivnosti.

Ovakvo rešenje trebalo bi da ubrza svakodnevnu komunikaciju, naročito u situacijama kada korisnici žele brz odgovor ili planiraju dogovor u kratkom vremenskom roku. Istovremeno, funkcija doprinosi preglednijem iskustvu korišćenja aplikacije jer se informacija dobija odmah, bez otvaranja pojedinačnih razgovora.

Sličan sistem već koriste druge aplikacije

Prikaz aktivnog statusa putem zelene oznake nije nov koncept u svetu aplikacija za dopisivanje i društvenih mreža. Sličan sistem već godinama koriste platforme poput Instagrama i Facebook Messenger-a, gde zelena tačka označava da je korisnik trenutno prisutan i dostupan za komunikaciju.

Uvođenjem iste logike, WhatsApp prati trend koji je korisnicima već dobro poznat, ali ga prilagođava svom okruženju. Cilj nije samo da se unapredi preglednost aplikacije, već i da komunikacija postane brža i jednostavnija, posebno među korisnicima koji svakodnevno razmenjuju veliki broj poruka.

Dostupnost funkcije stiže postepeno

Iako je nova opcija već počela da se pojavljuje kod pojedinih korisnika, njeno uvođenje odvija se putem serverskog ažuriranja. To znači da sama instalacija najnovije verzije aplikacije neće garantovati da će funkcija odmah biti dostupna na svakom nalogu.

WhatsApp već godinama primenjuje ovakav način distribucije novih mogućnosti kako bi mogao postepeno da prati njihov rad i, po potrebi, otkloni eventualne probleme pre nego što ih učini dostupnim svim korisnicima. Zbog toga nije neuobičajeno da pojedini korisnici dobiju novu funkciju nekoliko dana ili čak nekoliko nedelja pre ostalih.

Pravila privatnosti ostaju nepromenjena

Iako nova oznaka donosi dodatnu informaciju o aktivnosti korisnika, pravila privatnosti ostaju ista kao i do sada. WhatsApp nije uveo nove opcije za kontrolu vidljivosti ove funkcije, već će zelena tačka poštovati postojeća podešavanja koja važe za statuse „Na mreži“ i „Poslednji put viđen“.

To znači da će zelena oznaka biti vidljiva samo osobama koje, prema vašim podešavanjima privatnosti, već imaju pravo da vide kada ste aktivni. Ukoliko ste sakrili status aktivnosti od određenih kontakata ili ste ga potpuno isključili, ni nova oznaka neće biti prikazana tim korisnicima.

Iako je reč o relativno maloj promeni, ona može značajno da unapredi svakodnevno korišćenje aplikacije. Brz uvid u to ko je trenutno aktivan mogao bi da olakša komunikaciju, skrati vreme čekanja na odgovor i učini dopisivanje još praktičnijim, a sve to bez narušavanja postojećih pravila privatnosti na koja su korisnici već navikli.

Autor: S.M.