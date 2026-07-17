Vaš novac možda nije bezbedan: Ovi PIN kodovi spadaju među najrizičnije

Svako ko je ikada izgubio ili mu je ukradena kartica poznaje osećaj straha da ćete iznenada izgubiti sav svoj teško zarađeni novac. Ali opasnost vreba i ako je vaš PIN dovoljno jednostavan da ga neko može pogoditi. Tada postaje glavna meta za hakere i lopove.

Izbor dobrog PIN-a može biti izazov. Trebalo bi da bude lako zapamtiti, ali ne bi trebalo da ga zapisujete. Za razliku od lozinke, ne možete koristiti interpunkcijske znakove ili velika slova i ograničeni ste na samo 10 cifara. Zato je lako želeti da koristite nešto poput datuma rođenja, ali da li bi to zapravo moglo povećati rizik?

Najnovija analiza velikih kršenja podataka pokazuje da mnogi korisnici i dalje biraju jednostavne i lako pamtljive kombinacije, što ih čini mnogo lakšim za pogađanje. Stručnjaci upozoravaju da promena PIN-a može biti jednostavan, ali važan korak u zaštiti vaših ličnih podataka i finansijskih računa.

Najčešći PIN-ovi su prve mete napadača

Iako četvorocifreni PIN omogućava čak 10.000 mogućih kombinacija, veliki broj ljudi i dalje koristi iste, predvidljive kodove.

Među najčešćim su kombinacije poput 1234, 0000, 1111 i 1212, koje redovno prednjače na listi najčešće korišćenih PIN-ova. Analize velikih baza podataka otkrivaju da relativno mali broj popularnih kombinacija čini značajan deo svih korišćenih PIN-ova. Upravo zato ljudi koji pokušavaju da dobiju neovlašćeni pristup uređajima ili nalozima prvo isprobavaju takve kodove.

Glavni razlog za izbor slabih PIN-ova je lakoća pamćenja. Mnogi biraju uzastopne brojeve poput 1234 ili 4321, ponavljanja poput 2222 i 7777 ili simetrične kombinacije poput 6969. Međutim, takvi obrasci čine PIN-ove mnogo lakšim za pogađanje, posebno ako napadač koristi automatizovane metode za isprobavanje najčešćih kombinacija.

Stručnjaci upozoravaju na još jednu uobičajenu grešku: korišćenje datuma rođenja, godine rođenja, godišnjica ili drugih važnih datuma kao PIN-ova. Iako ih je lako zapamtiti, takve kombinacije predstavljaju dodatni bezbednosni rizik, posebno ako neko već ima osnovne podatke o vlasniku uređaja ili kartice. Podaci pokazuju da su ovi „lični“ PIN-ovi među najčešće biranim.

Promena PIN-a je jednostavna, ali efikasna mera

Ako koristite jedan od često korišćenih PIN-ova, nije potrebno menjati bankovnu karticu ili mobilni uređaj. Dovoljno je da izaberete novu kombinaciju koja nije povezana sa očiglednim obrascima ili ličnim podacima.

Stručnjaci za bezbednost preporučuju izbegavanje uzastopnih brojeva, ponavljanja i lako prepoznatljivih kombinacija, kao i korišćenje različitih PIN-ova za različite uređaje i usluge.

Jačan PIN ne mora biti komplikovan za pamćenje, ali treba da bude dovoljno nepredvidiv da će ga drugi teško pogoditi. Korišćenje jedinstvenih kombinacija i izbegavanje istog PIN-a na više mesta može značajno smanjiti rizik od neovlašćenog pristupa. Iako PIN može izgledati kao sitnica, on je često prva i najvažnija linija odbrane za vaše lične podatke i finansijsku bezbednost, piše Feniks magazin.

Autor: S.M.