Kokoške su mu nestajale kroz rupu u podrumu: Kada ju je iskopao, naišao je na prizor od kog je ZANEMEO CEO SVET (VIDEO)

Stanovnik Turske pokušavao je da otkrije gde mu nestaju kokoške, a iza zida podruma pronašao je prolaz do ogromnog podzemnog grada Derinkuju.

Obično renoviranje porodične kuće u Turskoj pretvorilo se u jedno od najneobičnijih arheoloških otkrića prošlog veka. Kada je vlasnik kuće u mestu Derinkuju pokušao da sazna gde nestaju njegove kokoške, iza zida podruma pronašao je prolaz koji je vodio duboko ispod zemlje.

Prema priči koju su preneli svetski mediji, živina je tokom 1963. godine neprestano prolazila kroz uzak otvor i nije se vraćala. Vlasnik je zato proširio pukotinu, a iza nje ugledao tunel. Daljim istraživanjem otkrivena je čitava mreža hodnika i prostorija - drevni podzemni grad skriven ispod Kapadokije.

Ancient underground city discovered beneath a home in Turkey



In 1963, a homeowner in central Turkey uncovered a narrow opening while renovating his basement. it led into Derinkuyu, an enormous underground city hidden beneath the region of Cappadocia. pic.twitter.com/zoBMvcZDfv — Science girl (@sciencegirl) 02. април 2026.

Grad u dubini

Derinkuju danas važi za jedan od najvećih i najdubljih podzemnih kompleksa u Kapadokiji. Prostire se približno 85 metara ispod površine, dok se u najčešće navođenim procenama pominje čak 18 nivoa i mogućnost da je u njemu utočište moglo da pronađe do 20.000 ljudi.

Grad je uklesan u vulkanski tuf, karakterističnu stenu Kapadokije koja je dovoljno meka da se obrađuje jednostavnim alatima, ali i dovoljno postojana da ogromne podzemne prostorije opstanu vekovima.

Ispod zemlje nalazilo se gotovo sve što je bilo potrebno za život velike zajednice. Otkrivene su štale, podrumi, ostave, trpezarije, kuhinje, crkve, prostorije za preradu grožđa, kao i velika dvorana za koju se pretpostavlja da je služila kao škola.

Skrivene odaje

Graditelji su osmislili razgranat sistem ventilacionih okana i bunara, zahvaljujući kojima su stanovnici i na najnižim nivoima imali vazduh i vodu. Uski prolazi otežavali su kretanje napadačima, dok su pojedini delovi grada mogli da budu zatvoreni velikim kružnim kamenim vratima koja su se pomerala sa unutrašnje strane.

A man knocked down a basement wall, finding a 2,000-year-old underground vity



Chasing his chickens through a hole in his basement during renovations came across an abandoned underground city that once housed 20,000 people



The ancient city of Elengubu, known today as Derinkuyu pic.twitter.com/AU6iYmZlQq — Massimo (@Rainmaker1973) 24. јун 2026.

Zbog takvog načina gradnje, Derinkuju nije bio samo mesto za kratkotrajno skrivanje. Ljudi su u njemu, zajedno sa stokom i zalihama hrane, mogli da provedu duži period bez izlaska na površinu. Podzemne prostorije održavale su stabilnu temperaturu, što je olakšavalo čuvanje žitarica, vina i drugih namirnica.

Tačan period nastanka grada ni danas nije sa sigurnošću utvrđen. Pojedine teorije njegove najstarije delove povezuju sa Frigijcima, dok je poznato da su podzemna naselja u Kapadokiji kasnije proširivana i korišćena kao zaštita tokom ratova, upada i verskih progona. UNESCO navodi da podzemni gradovi i druga naselja uklesana u stene predstavljaju važan deo istorijskog pejzaža Kapadokije.

Turistička atrakcija

Veliki deo Derinkujua danas je dostupan posetiocima, koji mogu da prolaze kroz njegove uske hodnike, stepeništa i odaje. Turske institucije navode da se kompleks nalazi oko 30 kilometara od Nevšehira i da predstavlja jedno od najznačajnijih podzemnih naselja u ovom delu zemlje.

Iako su arheolozi istražili veliki broj prostorija, način na koji je čitav sistem nastajao i dalje nije potpuno razjašnjen. Posebnu pažnju privlače i moguće veze sa drugim podzemnim gradovima u Kapadokiji, oblasti ispod koje se krije na stotine manjih i većih podzemnih naselja.

Iako su arheolozi istražili veliki broj prostorija, način na koji je čitav sistem nastajao i dalje nije potpuno razjašnjen. Posebnu pažnju privlače i moguće veze sa drugim podzemnim gradovima u Kapadokiji, oblasti ispod koje se krije na stotine manjih i većih podzemnih naselja.

Dünya'nın en büyük yer altı şehri... Nevşehir Derinkuyu Yer Altı Şehri. pic.twitter.com/IQjxPjMP3k — Mühendislik Harikası (@muhendisIiktr) 14. мај 2024.

Turistička atrakcija

Zbog takvog načina gradnje, Derinkuju nije bio samo mesto za kratkotrajno skrivanje. Ljudi su u njemu, zajedno sa stokom i zalihama hrane, mogli da provedu duži period bez izlaska na površinu. Podzemne prostorije održavale su stabilnu temperaturu, što je olakšavalo čuvanje žitarica, vina i drugih namirnica.

Grad je uklesan u vulkanski tuf, karakterističnu stenu Kapadokije koja je dovoljno meka da se obrađuje jednostavnim alatima, ali i dovoljno postojana da ogromne podzemne prostorije opstanu vekovima.

Ispod zemlje nalazilo se gotovo sve što je bilo potrebno za život velike zajednice. Otkrivene su štale, podrumi, ostave, trpezarije, kuhinje, crkve, prostorije za preradu grožđa, kao i velika dvorana za koju se pretpostavlja da je služila kao škola.

Prema priči koju su preneli svetski mediji, živina je tokom 1963. godine neprestano prolazila kroz uzak otvor i nije se vraćala. Vlasnik je zato proširio pukotinu, a iza nje ugledao tunel. Daljim istraživanjem otkrivena je čitava mreža hodnika i prostorija - drevni podzemni grad skriven ispod Kapadokije.

Autor: Marija Radić