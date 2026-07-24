Facebook uvodi novo pravilo: Korisnici će morati video selfijem da potvrde nalog

Meta uvodi novi sistem verifikacije identiteta na Facebooku koji bi korisnicima trebalo da olakša razlikovanje stvarnih profila od lažnih i naloga koje pokreće veštačka inteligencija. Nova oznaka biće potpuno besplatna, a za njeno dobijanje korisnici će morati da potvrde identitet putem video-selfija.

Kompanija navodi da postupak traje svega nekoliko minuta. Sistem koristi prepoznavanje lica i upoređuje snimljeni video selfi sa postojećim fotografijama na vašem Facebook profilu kako bi potvrdio da nalog zaista pripada osobi koja ga koristi.

Da bi korisnik dobio novu oznaku, mora da ima najmanje 18 godina i da njegov nalog bude u skladu sa Facebook pravilima zajednice.

Nakon uspešne provere, oznaka će biti prikazana na više delova Facebooka, uključujući Marketplace, Dating i druge servise. Meta naglašava da ova oznaka nije preporuka niti garancija da je nalog pouzdan, već isključivo potvrda identiteta vlasnika.

To je i glavna razlika u odnosu na Meta Verified, koji je pretplata sa dodatnim pogodnostima. Nova potvrda identiteta neće se naplaćivati.

Zašto Meta uvodi ovu funkciju

Nova opcija dolazi u trenutku kada je sve više prevara pomoću AI generisanih profila. Zahvaljujući alatima generativne veštačke inteligencije, prevaranti danas mogu da naprave veoma uverljive fotografije, biografije i profile, a zatim automatski šalju poruke velikom broju ljudi.

Meta očekuje da će besplatna potvrda identiteta pomoći korisnicima da lakše razlikuju stvarne osobe od lažnih naloga i tako smanji broj internet prevara.

Kompanija je istovremeno najavila i testiranje novog prikaza video sadržaja preko celog ekrana, koji će se pojedinim korisnicima prikazivati odmah po otvaranju aplikacije. Oni koji ne žele ovakav izgled moći će da se vrate na klasični prikaz početne stranice.

Nova potvrda identiteta neće biti dostupna za Facebook Pages niti za ProMode naloge. Funkcija će od ponedeljka početi postepeno da stiže korisnicima na odabranim tržištima, a kasnije će biti proširena i na ostatak sveta.

JUST IN - Zuckerberg's Meta is launching "Facebook Verified", a "free badge" to verify there is a "real person" behind a profile with a biometric scan of your face. pic.twitter.com/VDv4SaZtjZ — Disclose.tv (@disclosetv) 24. јул 2026.

Autor: S.M.