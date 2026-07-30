Pitali princezu Dajanu da li je Čarls sposoban da bude kralj: 'Bilo je jasno koliko ga je mrzela', a onda je otkrila istinu o braku

Da brak neće potrajati nagovestilo je priznanje koje je kralj Čarls uputio princezi Dajani noć uoči venčanja

Prošlo je tačno 45 godina od venčanja princeze Dajane i kralja Čarlsa, koji je u to vreme nosio titulu princa od Velsa. Ceremonija održana u katedrali Svetog Pavla u Londonu proglašena je za svadbu veka, ali je zapravo predstavljala uvod u veoma komplikovan odnos koji je za Lejdi Di vremenom postao nepodnošljiv. Zvanično su ostali u braku do 28. avgusta 1996. godine, kada je razvod i formalno okončan, ali je njihov odnos praktično bio završen mnogo ranije. Tadašnji britanski premijer Džon Mejdžor je 9. decembra 1992. godine saopštio da se princ i princeza od Velsa rastaju.

Da brak neće potrajati nagovestilo je priznanje koje je kralj Čarls uputio princezi Dajani noć uoči venčanja. Sve je bilo povezano sa Kamilom Parker, njegovom dugogodišnjom ljubavnicom, kojom se 2005. godine oženio na građanskoj ceremoniji u Londonu.

Princeza Dajana je konstantno pronalazila dokaze prevare, poput narukvice sa inicijalima koju je kralj Čarls poklonio Kamili neposredno pre nego što se oženio Lejdi Di.

Zbog svih problema koje joj je doneo brak sa sinom kraljice Elizabete II i princa Filipa, Dajana je patila od teškog poremećaja u ishrani. Bulimija se pojavila odmah nakon veridbe i trajala je godinama. Opisivala ju je kao svoj "skriveni mehanizam" za suočavanje sa ogromnim stresom i osećajem odbačenosti.

Nakon što je 1982. godine rodila sina Vilijama, zapala je u tešku postporođajnu depresiju. U to vreme, to je bila potpuna tabu tema u britanskoj kraljevskoj porodici. Zbog toga su je, prema njenim rečima, na dvoru etiketirali kao "problematičnu" i "emotivno nestabilnu".

Podsetimo, Dajana i Čarls dobili su 1984. godine i drugog sina, Harija.

U trenucima najvećeg očaja, Dajana je pribegavala samopovređivanju kako bi skrenula pažnju na svoju duboku patnju. Kasnije je u intervjuima priznala da je sekla ruke i noge žiletom. Jedan od najtežih trenutaka dogodio se kada se, u četvrtom mesecu trudnoće, bacila niz stepenice u Sandringemu, želeći da natera Čarlsa da je sasluša.

Kraljevska porodica ignorisala je Dajanine apele za pomoć. Stariji članovi monarhije, kako je tvrdila, smatrali su da su njeni problemi samo hir i nedostatak discipline.

Nakon odlaska sa dvora, monarhija je strahovala da bi Dajana mogla da razotkrije najveće tajne kraljevske porodice. To se delimično i dogodilo, pa su za njom ostali brojni šokantni intervjui koji se i danas iznova analiziraju u pokušaju da se rasvetle odnosi unutar britanske dinastije i njen brak sa Čarlsom.

Govorila je o brojnim temama, uključujući i mogućnost da njen bivši suprug jednog dana postane kralj.

Šta je Lejdi Di zaista mislila o Čarlsu kao budućem kralju otkriveno je 2020. godine u dokumentarnoj emisiji "Dajana: Istina iza intervjua", emitovanoj u Velikoj Britaniji. Njene intrigantne izjave otkrio je bivši urednik lista The Telegraph, Maks Hejstings.

"Rekla mi je da jedva čeka da istina izađe na videlo. Proveo sam nekoliko sati sa Dajanom, bila je izuzetno otvorena. Govorila je neverovatno zanimljive stvari", rekao je Hejstings, čiji je intervju sa princezom Dajanom za emisiju BBC Panorama emitovan 1995. godine. Međutim, nisu prikazani svi delovi razgovora, pa je neke od njih kasnije otkrio javnosti.

"Pre svega, bilo je jasno koliko je mrzela Čarlsa. Zaista ga je mrzela. Kada sam je pitao da li je u njihovom braku ikada bilo srećnih trenutaka, odgovorila je: 'Ne, naš brak je bio pakao od prvog dana'", ispričao je Hejstings, a potom otkrio i šta je govorila o nasledstvu krune.

"Rekla je da joj je jedino stalo do toga da Vilijam jednog dana nasledi presto. Sasvim jasno mi je rekla: 'Mislim da Čarls to ne može da uradi.' Želela je da Čarls ostane po strani kao prestolonaslednik, a da Vilijam postane kralj. To je bio ishod kojem se nadala", rekao je Hejstings.

Dajana je često govorila da joj je najvažnije da njen sin pronađe mir i sreću u životu. U međuvremenu su se pojavili novi navodi da Vilijam nije naročito blizak sa ocem, kraljem Čarlsom, dok je dugogodišnji sukob monarha sa mlađim sinom Harijem ranije ovog meseca dobio novi obrt. Princ Hari se, zajedno sa suprugom Megan Markl i njihovom decom, Lilibet Dajanom i Arčijem Harisonom, prvi put posle četiri godine sastao sa kraljem Čarlsom.

Čarls je postao kralj 8. septembra 2022. godine. Prema britanskom ustavnom pravu, automatski je stupio na presto u trenutku smrti svoje majke, kraljice Elizabete II. Svečana ceremonija krunisanja održana je 6. maja 2023. godine u Vestminsterskoj opatiji u Londonu.

Princeza Dajana stradala je 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu, u kojoj je poginuo i njen partner Dodi Al Fajed. U to vreme pojavile su se spekulacije da je bila trudna, ali one nikada nisu zvanično potvrđene.

Autor: D.B.