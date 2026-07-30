Automobil se zagreva na suncu do 76 stepena: Nemojte napraviti ove greške kad sednete u auto, može da vam pozli

Tokom letnjih vrućina unutrašnjost automobila može da se zagreje mnogo brže nego što većina vozača očekuje. Dovoljno je da spoljna temperatura bude oko 25 stepeni, pa da u vozilu parkiranom na suncu već nakon dvadesetak minuta bude oko 38 stepeni.

Kada temperatura vazduha dostigne 36 stepeni, situacija postaje još ozbiljnija. Automobil ostavljen na direktnom suncu može za samo deset minuta da se zagreje na oko 45 stepeni, nakon pola sata temperatura u kabini može dostići 55,dok posle jednog sata može premašiti 60 stepeni.

Pojedina merenja u parkiranim vozilima pokazala su temperature između 41 i 76 stepeni, dok se tokom vedrih letnjih dana prosečne vrednosti mogu približiti 68 stepeni. Unutrašnjost automobila tako može biti više od 20 stepeni toplija od spoljnog vazduha.

Ne zagreva se samo vazduh

Problem nije samo visoka temperatura vazduha u kabini. Tokom stajanja na suncu zagrevaju se sedišta, volan, instrument-tabla, stakla i unutrašnje obloge.

Ove površine nastavljaju da isijavaju toplotu čak i kada se uključi klima-uređaj. Zbog toga vozači često imaju utisak da klima ne radi dovoljno dobro, iako je vazduh u automobilu već počeo da se hladi.

Posebno se sporo hlade sedišta, što se najviše primećuje tokom kratkih vožnji. Klima tek počne ozbiljnije da snižava temperaturu, a putovanje je već završeno.

Automobil prvo treba provetriti

Nije najbolje rešenje odmah sesti u zagrejani automobil, zatvoriti vrata i uključiti klimu na najnižu temperaturu.

Pre ulaska je korisno otvoriti sva vrata ili spustiti prozore kako bi vreli vazduh izašao iz kabine. Neki vozači otvaraju i prtljažnik, čime se dodatno ubrzava cirkulacija vazduha.

Nakon kratkog provetravanja mogu se zatvoriti vrata i prozori i uključiti klima-uređaj. Na ovaj način klima ne mora odmah da se bori sa najvećom količinom toplote, pa će unutrašnjost vozila brže postati prijatnija.

Ne preterujte sa hlađenjem

Kada se automobil rashladi, temperaturu klime treba podesiti umereno. Prevelika razlika između temperature u kabini i spoljnog vazduha može neprijatno da utiče na organizam.

Nagli izlazak iz veoma rashlađenog automobila na spoljnu temperaturu od oko 40 stepeni može izazvati slabost, omaglicu, drhtavicu i ubrzano lupanje srca.

Hladan vazduh ne bi trebalo usmeravati direktno ka licu, rukama, nogama ili zglobovima. Ventilacione otvore bolje je podesiti tako da se vazduh ravnomerno raspoređuje kroz kabinu.

Klima ne može odmah da poništi sate provedene na suncu

Vozači često očekuju da klima-uređaj za nekoliko trenutaka potpuno rashladi automobil koji je satima bio izložen suncu. Međutim, za snižavanje temperature potrebno je vreme, naročito jer užarene površine u vozilu nastavljaju da emituju toplotu.

Najefikasnije je najpre provetriti kabinu, zatim uključiti klimu i temperaturu smanjivati postepeno. Tako se automobil brže hladi, a vožnja je prijatnija i bezbednija za putnike.

Autor: Iva Besarabić