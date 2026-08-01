Wi-Fi vam je odjednom sporiji? Ove greške sa ruterom najčešće su krive

Internet koji je do juče radio bez problema može iznenada da postane spor ili nestabilan, a uzrok često nije kvar kod provajdera. Položaj rutera, smetnje iz okruženja i uređaj koji dugo nije restartovan među najčešćim su razlozima zbog kojih Wi-Fi više ne radi kao ranije.

Mnogi korisnici ruter jednom postave i zaborave na njega, ali čak i mala promena u prostoru može da utiče na kvalitet signala.

Ruter možda šalje slabiji signal nego što mislite

Mesto na kojem stoji ruter ima veliki uticaj na domet bežične mreže. Ako je sakriven iza televizora, u ormariću, na podu ili u udaljenom uglu prostorije, signal će teže stići do svih delova doma.

Najbolje je da ruter bude postavljen na otvorenom mestu, što bliže centru prostora koji treba da pokrije. Prepreke poput zidova, metalnih površina i većih elektronskih uređaja mogu dodatno oslabiti vezu.

Problem mogu da naprave i okolne Wi-Fi mreže, posebno u zgradama gde veliki broj stanova koristi bežični internet. Više mreža na istom području može izazvati smetnje i nestabilnu vezu.

Jedan restart često rešava privremene probleme

Kao i drugi elektronski uređaji, ruter može imati probleme posle dugog neprekidnog rada. Jednostavno isključivanje iz struje i ponovno uključivanje često može da ukloni privremene greške.

Pre nego što promenite paket kod provajdera ili kupite novi uređaj, proverite i koliko je uređaja povezano na mrežu. Telefoni, televizori, računari, konzole i drugi pametni uređaji mogu istovremeno koristiti internet i opteretiti vezu.

Ako se problem stalno ponavlja, moguće je da ruter više ne odgovara potrebama domaćinstva. Ipak, u velikom broju slučajeva poboljšanje dolazi već nakon pravilnog postavljanja uređaja i uklanjanja izvora smetnji.

Autor: Iva Besarabić