NESTVARAN SLUČAJ USRED POŽARNOG PAKLA: Mačak pronađen 17 godina nakon nestanka, vlasnica u šoku: 'Odmah sam ga prepoznala'

U akcijama spasavanja životinja pogođenih velikim požarima u francuskom departmanu Žironda, volonteri su pronašli mačka Mocarta, starog 18 godina, koji je nestao još 2009. godine u Bordou.

Njegova vlasnica ga je prepoznala istog trenutka kada ga je videla, prenosi Figaro.

"Odmah sam ga prepoznala. Nestvarno je", rekla je za list "Sud-Est" vlasnica Elizabet-Sofi Stivens, koja je 25. jula dobila poziv volontera koji učestvuju u spasavanju životinja pogođenih požarima.

Među njima je bila i An-Sofi Žuan, koja već dve sedmice sopstvenim vozilom obilazi područja opustošena požarima u Francuskoj sa ciljem da spasi što veći broj divljih i domaćih životinja koje su morale da napuste svoja staništa ili su ostale zarobljene u napuštenim kućama.

Jednog dana kontaktirala je starija žena smeštena u prihvatilištu u izložbenom centru u Bordou i zamolila je da ode po njenog psa i mačku u mestu Lež-Kap-Fere.

"Pronašli smo ih, ali kada smo mačka očitali čitačem, videli smo da se ime vlasnika ne poklapa sa osobom koja nas je pozvala", ispričala je Žuan za Figaro.

Prava vlasnica, Elizabet-Sofi Stivens, danas živi u okolini Dižona.

Mačka Mocarta usvojila je dok je bila studentkinja u Bordou. Kako je navela, mačak je ranije imao naviku da nestane na nekoliko dana, ali bi se uvek vraćao. Međutim, jednog dana 2009. godine njegov odlazak bio je konačan. Zbog toga je bila iznenađena kada je prošle sedmice od volontera dobila njegovu fotografiju.

Ispostavilo se da je mačak godinama živeo mirno u drugom domu.

"Moguće je da ga je ta porodica u početku samo hranila, a zatim ga na kraju i prihvatila. U svakom slučaju, nije reč o namernoj krađi. Ovde niko nije imao loše namere", rekla je An-Sofi Žuan.

Mozart, koji sada ima 18 godina, dobrog je zdravlja i uskoro će ga udruženje za zaštitu životinja vratiti njegovoj vlasnici.

Tamo će morati da se navikne na život sa Gandijem, novim mačkom Elizabet-Sofi Stivens, kojeg ona već naziva njegovim "bratom".

Autor: D.B.