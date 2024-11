Biće haosa!

Sale Lux i Andrea Anđelković u nedeljama iza nas imali su burne svađe upravo iz razloga što se Saletu dopala njena sestra Elena Petrović sa kojom je on svojevremeno flertovao.

Sada je kada je došlo do pomirenja čini se Sale nastavio da radi istu stvaar, samo krišom. Dok je Rea ručala, on je otišao do gazdine sobe i obišaao Elenu sa kojom je proćaskao.

Autor: N.P.