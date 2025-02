Brat je se odrekao, a cela familija ih se stidi? Andrea otkrila detalje razgovora sa Nikolom Despotovićem, pa moralisala o sestri (VIDEO)

Porodične zavrzlame!

Nakon intimnih trenutaka u gazdinoj kući, Andrea Anđelković i Sale Luks su razgovore nastavili u trač pabu. Ona je otkrila detalje razgovora sa bratom Nikolom Despotovićem, pa nije imala reči hvale za sestru Elenu Petrović.

- Ona je tu mnogo više pogrešila, nije smela da radi te stavri. Rekao je da je njegovu mamu sramota šta radimo, kao da ih je sve sramota što smo se posvađali. Sve dok me ne dira, ne diram je. Saša je gazda, pa moramo da imamo korektan odnos. Rekla sam mu da me ne tera da se mirim, nisam htela da ih vređam, ali samo izgubila poštovanje. Da mi je majka rođena, ne bi joj oprostila. Ja sam njemu rekla: ''Ti si se mene odrekao'', on kaže da se delimično odrekao -prepričala je Andrea detalje razgovora sa bratom.

- Ti si se zaljubila, ona nije. Vucara se sa kim stigne, to je razlika -rekao je Luks.

- Ja sam došla i završila svoju misiju, promovisala sam ljubav i porodične vrednosti. Nema potrebe da se ja nekome dokazujem. Ako je dokazivanje da idem od jednog do drugog, da me jedan hvata za si*e, a drugi za du*e. Meni to nije rijaliti, ja posle ovoga mogu da pogledam roditelje u oči -rekla je Andrea.

- To je dokaz ko je k*rva, ko nije -rekao je Luks.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović