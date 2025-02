Nezadovoljni: Farmeri žestoko osudili Andreino gazdinstvo, loši komentari se samo nizali! (VIDEO)

Šok!

Stefan Stojanović novi je gazda na imanju Farme, a voditeljka Ivana Šopić ušla je na imanje, kako bi Stefan izabrao svoje sluge.

Za sam početak Ivana je pitala farmere da prokomentarišu gazdinstvo Andree Anđelković.

- Zadovoljan sam, nisam se mnogo mešao, bio sam asistent. Imam malo drugačiji autoritet nad ovim ljudima. Imali smo priliku da osetimo simulaciju zajedničkog žiivota. Sve u svemu izgurali smo četiti nedelje, ona tri sa mnom - rekao je Sale.

- Bilo je dosta licemerstva i laži. Nisu zadovoljni što su se njih dvoje našli i uživaju ovoj simulaciji zajedničkog života. Dao sam Saletu savete, nadam se da će mu pomoći i da će mu ostati u pamćenju - rekao je Kristijan.

- Njeno gazdinstvo mi je bilo užasno. Bila je jako bezobrazna prema meni. Takođe, bila mi je užasna, donela sam 80% pijace, a ona mi nije ništa dala. Ni za hranu me nisu ispoštovali, sva hrana je bila začinjena. Tako da mi je sve užasno, zajedno sa ovim ljudima koji joj se šlihtaju - rekla je Sneža.

- Što se tiče Ree, smeta joj što sam ja bliska sa Sašom, ona je to primetila i sada pošto ja perem sudove, terala me je da grabuljam seno. Jednom sam čak rekla da neću da radim, ona mi je rekla da ona zahteva to. Tolerisala je Sneži i Lili - rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.