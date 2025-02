Peca nasrnuo na Snežu, ne može da prihvati njeno odbijanje! Ona mu poručila: Možeš da mi budeš DRUGARICA ili ništa (VIDEO)

Prekid prijateljstva?

Ovonedeljne sluge su Sneža Kušadasi i Peca Lazić, pa najveći deo vremena provode zajedno u izolaciji i gazdinoj kući. Danas su se žestoko sukobili jer je Sneža uprkos Pecinim simpatijama prema njoj odlučila da ga gleda kao prijatelja. Lazić je u besu nasrnuo jastukom na Snežu, pa je ona pokušala da ga izbaci iz gazdine kuće.

- Peco, ti si se prema meni postavio kao drugarica -rekla je Sneža.

- Mene ne možeš da zoveš drugaricom, treba da te bude sramota tako da pričaš sa mnom, kakav je to debilizam. Kaži kako sam ti se postavio kao drugarica, kako dečko može da se postavi kao drugarica? -pitao je Peca.

- Ne treba meni drugi da govore da si se ti zaljubio u Snežu, to pričaš ti po celoj kući. Pet ljudi mi je to reklo, to su ti danas ljudi rekli za stolom, a ti si promenio temu -rekla je Sneža.

- I onda ćeš ti mene da praviš na pe*era? -rekao je Peca.

- Možeš samo da mi budeš drugarica ili ništa -rekla je Sneža.

- Ja se ponašam kao muškarac -tvrdio je Peca, pa uzao jastuk i nasrnuo na Snežu.

- Drugarice smeju da se tuku, mi smo drugarice -ponavljao je Peca.

- Nemoj to da radiš, ako hoćeš, možeš da budeš drugarica -rekla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović