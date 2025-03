Nikad direktniji!

Večeras je na imanje Farme 8 pristigl voditeljka Ana Radulović kako bi radila intervju sa farmerima. Prvo je ugostila Božu Džonsa kako bi sa njim prokomentarisala nedelju na izmaku i njegov način vođenja imanja i komunikaciju sa cimerima.

- Nedelja je bila jako turbulenta, očekivao sam nešto drugačije. Očekivao sam pozitivnu energiju, međutim, videla se mržnja i sujeta. Elena i Reu boli što ih brat nije stavio da bude gazda, ja sam se stvarno potrudio. Pokušao sma normalno i mirno, sa pojedincima to ne može, ne žele da me shvate ozbiljno, misle da pravim veštačku frku. Ja samo želim da se ovde radi, da se nešto dešava, danas sam profesionalno odradio svoj posao. Okej je sunčati se, doveden sam ovde da budem učesnik ali i gazda -rekao je Boža, pa dodao na račun Nikole Despotovića koji ga je postavio za gazdu:

- O Nikoli nemam lepo mišljenje, uzimao je sestru moju u usta. On na igri istine potvrđuje nke stvari gde mi je malo falilo da se diskvalifikujem. Dupljak je, on me postavio da bi mi se iskupio zbog sestre. On mi je nebitan kao semafor u igrici. Kad pljuje svoju sestru kod mene i blati familiju, a onda kad me sretne priča o spoljnom svetu i rijalitiju. Ne završava se moje gazdovanje, ja ću sve dati da ponovo budem gazda -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.