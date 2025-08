ŠOK U EMISIJI NAROD PITA! Runjo optužio Natašu i Babejićku da su se priključile ONLYFANS-U! Stigao hitan odgovor (VIDEO)

Au!

Aleksandra Jakšić, Stefan Stojanović i Milan Runjo večeras gostuju u emisiji "Narod pita", a nakon što je Runjo otkrio da se bivše farmerke, nataša i Babejićka bave poslovima vezanim za Onlyfans, oglasila se i Nataša.

Voditeljka Mina Vrbaški, pročitala je njenu poruku:

- Ne snimam ni ja, ni Babejić, samo sam dobila ponudu za to. Čista glupost... Izašle smo iz te grupe. On treba da pita koga treba za to... da li sam snimala ili ne.... Bila sam jasna, pozdrav za sve - rekla je Nataša.

- Izbrisane su iz te grupe, da, nisu više prijatelji - nasmejao se Runjo.

- Šta je tu loše, kada ti padne šaka dolara... Što si ulazio u grupu, ako te nije zanimalo? Ja Natašugotivim stvarno ali eto... - dodao je Runjo.

Autor: D.B.