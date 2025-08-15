SVAKO JUTRO JOJ KUPIM DVE LIZALICE: Luks o vezi sa 25 godina mlađom devojkom! Okrio razloge zbog kojih su stavili tačku na odnos

Iskreno!

Voditeljka Mina Vrbaški večeras je u emisiju "Farmeri - narod pita" ugostila Saleta Luksa i Marka Jovanovića.

Luks je na samom početku otkrio da je Ognjen Ravić ponovo u emotivnom odnosu sa novom devojkom i da je Elenu Petrović izbrisao kao gumicom.

Luks je progovorio i o svom emotivnom statusu, ap otkrio sve o devojci sa kojim je bio u emotivnoj vezi tokom rijalitija.

- Rea je toliko posvećena da ja ne mogu ništa da kažem. Ona je brat do koske, ali ona preteruje u nekim stvarima. Ja objavim stori sa drugaricama koje znam godinama, ja da hoću da je varam ja to nikada ne bih okačio. Da li je ona klinka? Po ponašanju, za neke stvari jeste klinka. Voli lizalice, ja svako jutro moram da kupim dve lizalice. Sa druge strane, naše majke su u tim godinama imale nas. Imam drugarie koje su mlađe od nje, a svesnije su i zrelije. Ona se ljuti za devojke i ljubomoriše -otkrio je Luks.

- Ona svojim ponašanjem i bolesnom ljubomorom tera mene od sebe. Danas nam je tačno deset meseci i danas sam hteo da napišem "R i L" na WhatsApp. Ponos mi ne da, pa nek se sruši svet -rekao je Luks.

Podsetimo, Andrea Anđelković i Sale Luks otpočeli su vezu sredinom oktobra na farmu, a onda je duplo mlađa od Luksa - dvadesetpet godina.

Autor: M. V.