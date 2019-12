SVEČANOST POVODOM 100 GODINA FSS: "Zlatne lopte" Mihajloviću, Tadiću i Violeti Slović (FOTO)

Na svečanosti povodom 100 godina Saveza u Narodnom pozorištu, Mihajlović, koji se trenutno leči od leukemije, ali je ipak doputovao u Beograd da primi nagradu, doživeo je gromoglasne ovacije.

Tadić je dobio drugu "Zlatnu loptu" u karijeri, nakon što je bio najbolji i 2017. godine. Prvi put dodeljena je "Zlatna lopta" u ženskoj konkurenciji, a dobitnik je fudbalerka Spartaka Violeta Slović.

Na svečanosti je prisustvovao prvi čovek UEFA Aleksandar Čefeferin, premijerka Ana Brnabić, ministri Nebojša Stefanović i Vanja Udovičić, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, kao i brojne legende srpskog fudbala.

Predsednik FSS Slaviša Kokeza rekao je da je mnogo onih koji su doprineli punih 100 godina traje fudbal u Srbiji i da je to igra koja ne poznaje ni vreme ni mesto i "koja nas vraća u prošlost da bi uživali u onome što nam donosi budućnost".

-Iza nas je 100 dugih godina, nekoliko država i jubilej vredan poštovanja. I generacije onih koji su pisali istoriju našeg saveza. Oni koje pamtimo, oni koje danas slavimo. Lista je duga, mnogo je onih koji su fudbalu podarili svoju magiju i učinili da nas ova igra na ovim prostorima osvaja punih sto godina - rekao je Kokeza.

Brnabić: Za fudbal nas vežu posebne emocije

Premijerka Srbije Ana Brnabić čestitala je večeras Fudbalskom savezu Srbije prvih 100 godina i poručila da će Vlada nastaviti da stvara što bolju fudbalsku infrastrukturu kao preduslov za još bolje rezultate. -Želim da vam čestitam vek srpskog fudbala i FSS. Meni je zaista dragoda sam sa vama večeras kada se obeleževa ovaj jubilej - rekla je Brnabić na svečanosti FŠ u Narodnom pozorištu. Ona je istakla da veruje kako istoriju našeg fudblaa većina građana veoma dobro poznaje. -Naše porodice, očevi, dede, dobro pamte i pobede i poraze, golove, propuštene šanse. Sve nas za to vežu posebne emocije koje je nekada teško objasniti - Brnabićeva je dodala da o ugledu FSS jasno govori to što je ovde večeras prvi čovek UEFA Alksandar Čeferin. Bez obzira na kritike raduje me da naš fudbal beleži sve bolje rezultate, od klubova koji učestvuju u prestižnim takmičenjima, A tim učestvovao je na Mundijalu u Rusiji, plus sjajni rezultati mlađih selekcija gde smo nedavno bili prvaci sveta, podsetila je ona. Premijerka je naglasila da rezultati ne dolaze sami od sebe, nego su posledica dobrog rada Saveza, igrača, a posebno rada sa mlađim selekcijama. -To je najzanačajnije jer svi imamo obavezu kako će sutra izgledati naša fudbalska budućnost. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da obezbedimo infrastrukturu i zato smo kao Vlada podržali inicijativu predsednika Vučića da naša zemlja dobije novi Nacionalbi stadion i šest nivih gradskih stadiona. Značaj ovoga prevazilazi sportski, utiče da mladi ostanu ovde i da im život bude kvalitetniji - istakla je Brnabić. Brnabić je poručila da je sport važan u životu ljudi, fudbal posebno. -Srbija je zemlja velikih šampiona i obaveza svakog od nas u javnoj upravi je da u svom domenu uradimo sve kako bi Srbija takva bila i u budućnosti. Molim vas da radite naporno i u narednih 100 godina i date sve od sebe jer vaš uspeh donosi sreću svima, a seniorskoj reprezentaciji želim da izbori kroz baraž plasman na EURO. Želim vam svu sreću i samo napred - zaključila je Brnabić.