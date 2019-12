Fudbaler PARTIZANA Umar Sadik u novogodišnjem intervju za Pink.rs otkrio SVE O ŽIVOTU U SRBIJI: Nisam navikao na sneg i hladnoću!

U Partizan je došao pre šest meseci kao veliki talenat. Roma ga je dala na pozajmicu ne nadajući se da će za to vreme izdanak njihove škole fudbalski 'eksplodirati' i postati miljenik Grobara. Sadik je za naš portal pozirao sa crno belim Deda Mrazom i otkrio da je jako zavoleo Beograd

Dao je do sada 17 golova u dresu Partizana i postao jedan od najboljih strelaca Linglong tire SLS. Pred novogodišnje praznike Sadik specijalno za portal Pink. rs govorio svom životu u Beogradu.

- Da smo negde u inostranstvu u ovom periodu, osim par dana za katolički Božić mibismo i dalje igrali. U Premijer ligi igra se i 1.januara što je u Srbiji praktično nemoguće - počinje priču za portal Pink.rs Umar Sadik, mladi fudbaler koji je za samo šest meseci postao veliki miljenik navijača ovog kluba.

Kako kaže, nije bio u Beogradu prošle godine, ali je od prijatelja i saigrača čuo da je takav sneg napadao u poslednjem kolu da su svi morali zajedno da čiste teren pre utakmice.

- To još nisam doživeo! Lepe su zime, najviše zbog dece i prazničnog raspoloženja okoBožića, ali ako mene lično pitate ipak sam ljubitelj lepših dana, nisma navikao na hladnoću i sneg - kaže uz osmeh Sadik.

Ovaj nasmejani mladi sportista je Beograd zavoleo za kratko vreme.

- Bio sam baš iznenađen koliko ljudi ovde vole fudbal i fudbalere. Gde god da odem ako neko navija za Partizan to se odmah časti, fotografiše, dele se autogrami. Nikada do sada nisam imao nijedan incident, naprotiv. Pritisak je veliki - od obožavanja do ljutnje, ali... to je fudbal u Srbiji! Drago mi je što su ovde ljudi i saigrači topli i gaje timski duh. Par dana pred kraj sezone imali smo večeru na kojoj smo morali da kupimo poklon saigraču kojeg smo izvukli sa ceduljice. Nisam baš ljubitelj šopinga, ali je bilo interesantno. Prvo smo sve stavili ispod jelke, a onda je svako od nas uručivao drugom. Bilo je puno smeha. Ja sam kupio i šefu Miloševiću poklon, ali i pomoćnom treneru jer su mižnogo pomogli da rehabilitujem karijeru u Partizanu - iskren je Sadik, koji je od saigrača na poklon dobio kapu Deda Mraza i neke, kako kaže, "smešne ukrase za glavu".

Kada su pokloni za porodicu u pitanju, on to više voli da prepusti svojoj supruzi.

- Volimo Italiju, tu smo živeli, tako da tu zaista niko ne može da pogreši. Ona kupuje i za ćerkicu i mene. Hrana? Pasta naravno! Probao sam i vaše specijalitete, ukusni su, ali jaki. Ćevapi, pljeskavice...Trudim se da naučim jezik i dobro mi ide. Slušam dosta, ponešto razumem, ali usvajam svaku novu reč... - priča Sadik koji je do 12. januara sam sa porodicom.

Nakon toga kreću pripreme sa ekipom i to u Turskoj.

- Naporno se radi, ali to je uslov za preporod. Mislim da, će 2020. biti moja godina! Čestitam svim čitaocima portala Pink. rs srećnu novu godinu i Božićne praznike! - poručuje Sadik.

Autor: Pink.rs