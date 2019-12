PINK.RS vam otkriva detalje života PARTIZANOVIH IGRAČA!

Takuma Asanao i Sejduba Suma su igrači Partizana koji su svojim dolaskom pojačali fudbalsku postavu ovog kluba.

- Za mene je 2019. godina bila puna izazova. Došao sam u Partizan u Srbiju o kojoj zaista ništa nisam znao pre. Nova kultura, ljudi i period prilagođavanja klubu i životu u Srbiji. Sve što sam znao o vašoj zemlji znao sam gledajući Večiti derbi preko you tuba koji je zaista bio 'paklen' po pitanju atmosfere. Pitao sam se kako će to izgledati uživo jer ono što sam video do tada nigde nisam doživeo - rekao je fudbaler Partizana. Takuma Asanao.

Kako nam je on rekao, pred svaku utakmivu i izlazak na neten postoji mala trema koju potom zameni snažan priliv energije od klubskih navijača.

- Takvi su Srbi generalno, pomalo glasni, strastveni i energični. Ali, sviđa mi se život u Srbiji i Beogradu i radujem se i početku naše nove sezone! Do tada puno sve pozdravljam iz Japana i želim srećnu svima u zemlji, navijačima Partizana, svima koji prate fudbal i čitaocima portala Pink rs. Vaš Takuma Asano - zaključio je on.

- Slobodno mogu reći da sam se fudbalski preporodio i pokazao navijačima ono zbog čega sam došao u Partizan pre par godina, a to je igra. Verovatno svako od nas mora da prođe kroz period iskušenja da bi došao do željenog cilja. Sve do dolaska trenera Save Miloševića nisam ni ja lično bio zadovoljan prikazanim zbog čega sam i ja i ljudi u klubu trpeli ogroman pritisak. Mogu da kažem da je za mene je 2019. godina bila veoma značajna - naveo je Sejduba Suma.

Suma je onjasnio da mu je produžetak ugovora sa Partizanom bila prilika koja mu je vratila poverenje.

Šefov dolazak, pristup, moj neki inat da se pokažem i dokažem i sebi i drugima su proradili i jednostavno sam tu sad gde jesam! . Što se mene lično tiče neka 2020 bude kao kraj ove i biću zadovoljan, ali siguran sam da će biti još bolja! Zato svima želim pre svega zdravlje, sreću i da budu složni. A čitaocima portala Pink. rs da budu još čitaniji i prvi u svemu! Vaš Sejduba Suma - zaključio je Suma.