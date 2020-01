Poznati fudbaler uhapšen zbog atentata na Darka Kovačevića - Iza rešetaka 11 osumnjičenih

Bravo se skoro od samog početka sumnjičio da je umešan u napad na slavnog srpskog fudbalera.

Bivšem igraču Real Madrida ovo nije prvi put da se nađe iza rešetaka. On je, naime, obeležen kao organizator kriminalne grupe koja se bavila nameštanjem utakmica i pranjem para.

The attempted assassination hit, on former #Olympiakos forward Darko Kovacevic in #Athens recently, has taken another twist, with former team-mate Raul Bravo allegedly arrested on suspicion of hiring the hitman to pull off the attack. pic.twitter.com/LGHTgzUngJ