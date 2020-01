"NE, BOŽE, MOLIM TE, NE!" SVET TUGUJE ZA KOBIJEM BRAJANTOM! Od slavnog košarkaša se opraštaju svi, od Donalda Trampa do Juseina Bolta

Brojne svetske zvezde i predsednik SAD u neverici se opraštaju od legende NBA lige Kobija Brajanta, koji je danas poginuo u padu helikoptera u Kaliforniji.

Košarkaš Filadelfije Džoel Embid rekao je da je zbog Brajanta počeo da se bavi košarkom.

- Čoveče, ne znam odakle da počnem. Počeo sam da igram košarku zbog Kobija, nakon što sam gledao finale 2010. godine. Nikada pre toga nisam gledao, a to finale bilo je prekretnica u mom životu. Želeo sam da budem kao Kobi. Sada sam ludački tužan! Počivaj u miru legendo - naveo je Embid na Tviteru.

Man I don’t even know where to start😭😭 I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!!



RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 26. јануар 2020.

Brajant je poginuo danas kada se njegov helikopter Sikorski S-76 srušio u gradiću Kalabasas. Poginulo je svih pet putnika, a spekulisalo se da li je još neki član Brajantove porodice bio u helikopteru. Portal TMZ naveo je da je njegova 13-godišnja ćerka takodje poginula.

Kako se navodi, Djijana Marija Onore, Djidji je bila u helikopteru. Oni su krenuli zajedno na trening u Mamba Akademiju.

Svetski sprinterski rekorder Jusein Bolt objavio je fotografiju sa Brajantom i napisao: "I dalje ne mogu da verujem".

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je vest o pogibiji Brajanta i putnika u helikopteru "užasna".

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. јануар 2020.

U hali Los Andjeles Lejkersa, Stejpls Centru počela je dodela Gremi nagrada i održan je minut ćutanja.

Zvezda NFL lige Tom Brejdi napisao je: "Već nam nedostaješ Kobi".

We miss you already Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼 — Tom Brady (@TomBrady) 26. јануар 2020.

Šestostruki NBA šampion Skoti Pipen zaprepašćen je pogibijom Kobija Brajanta.

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) 26. јануар 2020.

- Ne mogu rečima da opišem koliko. Ovo je tužan i tragičan dan - naveo je on.

Bivši francuski košarkaš Toni Parker rekao je da je Brajant bio pravi priljatelj i legenda.

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) 26. јануар 2020.

- Srce mi je slomljeno ovim vestima. Bio si pravi prijatelj i legenda. Počivaj u miru. Mislim i molim se za njegovu suprugu i decu - naveo je Parker na Tviteru.

Petostruki NBA šampion Denis Rodman rekao je da je užasnut vestima, a od Brajanta su se oprostili i manekenka Krisi Tejgen i košarkaš Dvejn Vejd, koji je napisao: "Neeeeeeee, Bože molim te, ne".