SINIŠA MIHAJLOVIĆ PONOVO U BOLNICI - Bolonja izdala saopštenje u kojem je objasnila razlog prijema (FOTO)

- Gospodin Mihajlović jutros je primljen na Institut za hematologiju Seranjoli, gde će biti podvrgnut antivirusnom lečenju, što je potrebno nakon transplantacije koštane srži. Medicinsko osoblje veruje da bi dužina boravka u bolnici trebalo da bude kraća od prethodnih - navodi se u saopštenju Bolonje.

#Bologna coach Sinisa Mihajlovic is back in hospital for antiviral treatment, which “can be necessary after a bone marrow transplant.” https://t.co/XmGUCOOECp #SerieA #Bologna #Serbia pic.twitter.com/h8fSeHgtnG